Німецька компанія Mercedes-Benz продала свою частку в російському КАМАЗі — Finance.ua

Німецька компанія Mercedes-Benz продала свою частку в російському КАМАЗі Сьогодні 23:46 — Фондовий ринок

Німецька компанія Mercedes-Benz Group позбулася 15 відсотків акцій найбільшого в рф виробника вантажівок КАМАЗ.

Про це пише DW.

Про продаж пакету акцій російського виробника вантажівок повідомили в штаб-квартирі німецького автоконцерну в Штутгартіу четвер, 15 лютого. Зазначається, що відповідну угоду уклали в лютому.

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При цьому не повідомляється, хто став покупцем акцій і за якою ціною їх продали. Наразі КАМАЗ перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та США, нагадує видання.

Напередодні про продаж акцій, якими володіла компанія з Німеччини, заявив генеральний директор КАМАЗу Сергій Когогін. Він заявив, що автоконцерн Daimler Truck, який входить до складу Mercedes-Benz Group і якому від початку належали акції розташованого в Татарстані підприємства, не бере участі в житті російського виробника вантажівок з 2022 року.

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Співпрацю німецького концерну з КАМАЗом припинили через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. У результаті на спільному підприємстві «ДК рус» у Набережних Челнах припинилося виробництво вантажівок, а також зупинилося постачання комплектуючих.

КАМАЗ — провідний виробник вантажівок і автобусів у росії, який вже багато років виробляє і бронемашини для російської армії, відзначає DW.

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