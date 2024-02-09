Ще один великий банк Кіпру масово закриває рахунки росіян — Finance.ua

Ще один великий банк Кіпру масово закриває рахунки росіян Сьогодні 19:25 — Фондовий ринок

Ще один великий банк Кіпру масово закриває рахунки росіян

Сотні росіян, які проживають на Кіпрі, втратили свої рахунки в найбільшому банку острова Hellenic.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги.

Уточнюється, що йдеться про громадян із «кіпрськими документами», які не є податковими резидентами росії. Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній. Причин свого рішення банк не вказав.

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Hellenic — четвертий за розміром активів банк Кіпру. Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватися санкцій проти росії, запроваджених через війну росії проти України.

«Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються», — наголошувалося у звіті за підсумками трьох кварталів 2023 року.

Hellenic Bank надає не лише традиційні банківські продукти, а й надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи факторинг, страхування, управління портфелем, інвестиційну діяльність та інше.

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Минулого квітня про закриття рахунків 4000 росіян повідомив інший великий банк Кіпру — Bank of Cyprus. Рішення торкнулося податкових резидентів рф, тих, хто отримував дохід від санкційного бізнесу, а також власників посвідки на проживання.

Після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із росії. Обсяг депозитів зіткнувся вчетверо — на 76%. Загалом відмову у банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов’язаних із росією. Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.

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У січні 2024 року президент республіки Нікос Христодулідіс заявив, що її тісні зв’язки із російським капіталом пішли в історію. Він також назвав помилкою програму «золотих паспортів», яка забезпечувала громадянством Кіпру інвесторів в економіку країни.

Навесні влада острова розпочала розслідування російської присутності, відкривши загалом 29 справ після того, як США та Велика Британія у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів мільярдерів.

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