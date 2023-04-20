Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії — Finance.ua
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Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії

Фондовий ринок
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Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії
Кіпр закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії
Уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти росії і «не терпітиме» порушень обмежень, введених Європейським Союзом.
Про це заявив голова Центрального банку острова Костянтинос Іродоту, пише DW.
«Президент вимагає підготувати „дорожню карту“ з переліком ефективних дій, які необхідно вжити. Ми маємо захистити довіру до нашої країни, ми не будемо відступати від санкцій ЄС», — сказав Іродоту.
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Він додав, що всі банки острова «почали заморожувати банківські рахунки осіб, включених до списків».
Найбільший банк на Кіпрі Bank Of Cyprus почав розсилати громадянам росії повідомлення про закриття рахунків впродовж двох місяців. Проблеми із закриттям рахунків виникли не лише у клієнтів Bank Of Cyprus, а й у тих, хто обслуговується у підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank.
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Повідомляється, що це пов’язано з побоюванням британських та американських санкцій.
Нагадаємо, 13 квітня уряд Кіпру заявив, що вивчає, як низка його громадян була включена до нового раунду санкцій США та Великої Британії, спрямованих проти фінансових мереж російських олігархів Алішера Усманова та Романа Абрамовича, які є близькими союзниками президента володимира путіна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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