Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян

Фінтех і Картки
8
Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян
Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян
Bank of Cyprus, найбільший у країні, розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків.
Про це повідомляє Forbes.
Директор компанії Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі, Олена Сахарова заявила, що банк почав розсилати такі сповіщення росіянам у квітні. У листі клієнтів інформують, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання послання, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «Знай свого клієнта».
Читайте також
Крім того, приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, «нетипова» посвідка на проживання на Кіпрі, наприклад категорій F або «візитер», а також віза «цифрового кочівника».
Місце для вашої реклами
Ознакою того, що банк звернув увагу на конкретного клієнта, є регулярні запити банку щодо надання інформації про оплату комунальних послуг — так банкіри з’ясовують, чи клієнт справді живе на острові, пояснили в компанії.
Читайте також
Водночас, за інформацією Forbes, рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. На думку видання, нові обмеження пов’язані з побоюваннями банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.