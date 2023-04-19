Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян — Finance.ua

Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян Сьогодні 05:23 — Фінтех і Картки

Найбільший кіпрський банк закриває рахунки росіян

Bank of Cyprus, найбільший у країні, розсилає повідомлення російським клієнтам про закриття їхніх рахунків.

Про це повідомляє Forbes

Директор компанії Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі, Олена Сахарова заявила, що банк почав розсилати такі сповіщення росіянам у квітні. У листі клієнтів інформують, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання послання, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «Знай свого клієнта».

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Крім того, приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, «нетипова» посвідка на проживання на Кіпрі, наприклад категорій F або «візитер», а також віза «цифрового кочівника».

Ознакою того, що банк звернув увагу на конкретного клієнта, є регулярні запити банку щодо надання інформації про оплату комунальних послуг — так банкіри з’ясовують, чи клієнт справді живе на острові, пояснили в компанії.

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Водночас, за інформацією Forbes, рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. На думку видання, нові обмеження пов’язані з побоюваннями банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.

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