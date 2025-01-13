Виробництво дронів з оптоволокном в Україні стало дешевшим — Finance.ua

Виробництво дронів з оптоволокном в Україні стало дешевшим
Ключовий компонент для виробництва дронів на оптоволокні значно подешевшав і став доступнішим для оборонних компаній.
За словами співзасновника Смарт Електронікс Груп Владислава Олексієнка, два роки тому бобіна з оптоволокном та мікросхемою для передачі сигналу коштувала до 2500 доларів, що робило дрони, невразливі до РЕБу, дуже дорогими та незатребуваними.
Тепер ситуація змінилася: звичайні FPV-дрони стали часто піддаватися глушінню РЕБом, а ціна на бобіни з оптоволокном впала до 500 доларів за штуку завдяки масштабним замовленням з росії, що змусили китайські фабрики збільшити потужності.
Китайські заводи стали головними бенефіціарами цієї технології, продаючи оптоволоконні котушки обом сторонам конфлікту. Один з українських виробників безпілотників повідомив, що один з китайських заводів вже понад 7 місяців серійно виготовляє бобіни для росії, і українські компанії також почали з ними працювати.
Читайте також
Як результат, ціни на оптоволоконні дрони в Україні також знижуються. Директор компанії Vyriy drone Олексій Бабенко зазначив, що раніше найдешевші дрони на оптоволокні коштували 60−80 тис. грн, а тепер їх ціна складає близько 30 тис. грн.
Якщо українські компанії зможуть самостійно виготовляти бобіни з оптоволокном, вартість дронів знизиться ще більше. Бабенко зазначив, що після масштабування виробництва серійний дрон на оптоволокні коштуватиме лише на 3−6 тис. грн дорожче за звичайний на радіоуправлінні. Для цього потрібно лише 25 людей та 20 намотувальних станків для виготовлення 5 тисяч бобін на місяць.
Дрони на оптоволокні є абсолютно невразливими до засобів РЕБ.
Поділитися новиною