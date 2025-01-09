Україна цього року прагне встановити рекорд у виробництві дронів, — Зеленський Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Україна цього року прагне встановити рекорд у виробництві дронів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна цього року прагне встановити рекорд у виробництві дронів.

Про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-25»), що відбувається на авіабазі в Німеччині.

Глава держави повідомив, що вчора, 8 січня, провів спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Увага зосереджувалася на виробництві та постачанні дронів українським солдатам, армії, а також засобів радіоелектронної боротьби.

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Як зазначив Зеленський, дрони вже змінили характер війни, але ці «зміни далекі від завершення».

За словами президента, сьогодні існує пряма залежність, бо дрони потрібні для того, щоб зупинити просування ворога, припинити втрату людей і територій. Зокрема, дрони стримують ворога і тримають його на відстані.

«Це можна зробити. Виробництво дронів в Україні є більш економічно вигідним, ніж будь-де. Цього року ми в Україні хочемо встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які ми виробляємо і отримуємо від наших партнерів», — наголосив Зеленський.

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У зв’язку з цим, як зазначив глава держави, Україна зосереджує увагу на тих дронах, які потрібні українським бригадам для утримання передової на фронті, а також потрібні для забезпечення безпеки, зокрема й морські дрони. Крім того, Україна потребує дронів, призначених для нанесення далекобійних ударів по військових об’єктах та інфраструктурі ворога на його території.

Зеленський повідомив, що вже підписано значну кількість контрактів і ще над багатьма досі ведеться робота.

«Я наполегливо закликаю всіх вас навіть ще активніше долучатися до нарощування цього арсеналу дронів», — наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, 19 листопада 2024 року Президент України Володимир Зеленський представив амбітний План стійкості України, що складається із 10 стратегічних пунктів. Цей документ визначає основні виклики та завдання, що стоять перед країною на третьому році повномасштабної війни з росією.

УНІАН За матеріалами:

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