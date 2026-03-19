0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Виплати за тривалі відключення світла — фейк: що кажуть в «Укренерго»

Особисті фінанси
54
Повідомлення на смартфоні
Повідомлення на смартфоні
У соцмережах поширюються повідомлення про нібито грошові компенсації від «Укренерго» за тривалі відключення світла. В компанії наголошують — це фейк.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники поширюють у соцмережах повідомлення про виплати за тривалі відключення електроенергії. У різних варіаціях шахраї посилаються на співпрацю з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом.
Як заявили в «Укренерго», ця інформація не відповідає дійсності. Компанія є оператором системи передачі електроенергії і не працює з побутовими споживачами, а отже не здійснює жодних виплат.
Виплати за тривалі відключення світла — фейк: що кажуть в «Укренерго»
Навіщо ж це роблять шахраї? Мета таких повідомлень проста: злочинці хочуть отримати персональні та банківські дані користувачів.
  • Отримувачам таких повідомлень пропонують перейти за посиланням на підроблені сайти, які імітують сторінки банків або міжнародних організацій.
  • Там користувачів просять ввести реквізити картки, включно з CVV-кодом.
  • Після цього шахраї отримують доступ до рахунків і можуть списати кошти.
Як убезпечити себе

У «Укренерго» закликають громадян дотримуватися базових правил безпеки:
  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • не вводити персональні та банківські дані на сторонніх ресурсах;
  • у разі введення реквізитів — негайно заблокувати картку;
  • користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Також українців просять попереджати рідних і знайомих про подібні шахрайські схеми, щоб запобігти новим випадкам обману.
Раніше ми повідомляли, що в Україні фіксувалася хвиля фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилали електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраїУкренергоЕлектроенергія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems