Виплати за тривалі відключення світла — фейк: що кажуть в «Укренерго»
У соцмережах поширюються повідомлення про нібито грошові компенсації від «Укренерго» за тривалі відключення світла. В компанії наголошують — це фейк.
Як працює шахрайська схема
Зловмисники поширюють у соцмережах повідомлення про виплати за тривалі відключення електроенергії. У різних варіаціях шахраї посилаються на співпрацю з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом.
Як заявили в «Укренерго», ця інформація не відповідає дійсності. Компанія є оператором системи передачі електроенергії і не працює з побутовими споживачами, а отже не здійснює жодних виплат.
Навіщо ж це роблять шахраї? Мета таких повідомлень проста: злочинці хочуть отримати персональні та банківські дані користувачів.
- Отримувачам таких повідомлень пропонують перейти за посиланням на підроблені сайти, які імітують сторінки банків або міжнародних організацій.
- Там користувачів просять ввести реквізити картки, включно з CVV-кодом.
- Після цього шахраї отримують доступ до рахунків і можуть списати кошти.
Як убезпечити себе
У «Укренерго» закликають громадян дотримуватися базових правил безпеки:
- не переходити за підозрілими посиланнями;
- не вводити персональні та банківські дані на сторонніх ресурсах;
- у разі введення реквізитів — негайно заблокувати картку;
- користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Також українців просять попереджати рідних і знайомих про подібні шахрайські схеми, щоб запобігти новим випадкам обману.
Раніше ми повідомляли, що в Україні фіксувалася хвиля фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилали електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.
