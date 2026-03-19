Виплати за тривалі відключення світла — фейк: що кажуть в «Укренерго» Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси

Повідомлення на смартфоні

У соцмережах поширюються повідомлення про нібито грошові компенсації від «Укренерго» за тривалі відключення світла. В компанії наголошують — це фейк.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники поширюють у соцмережах повідомлення про виплати за тривалі відключення електроенергії. У різних варіаціях шахраї посилаються на співпрацю з «Ощадбанком», ООН або Червоним Хрестом.

Як заявили в «Укренерго», ця інформація не відповідає дійсності. Компанія є оператором системи передачі електроенергії і не працює з побутовими споживачами, а отже не здійснює жодних виплат.

Навіщо ж це роблять шахраї? Мета таких повідомлень проста: злочинці хочуть отримати персональні та банківські дані користувачів.

Отримувачам таких повідомлень пропонують перейти за посиланням на підроблені сайти, які імітують сторінки банків або міжнародних організацій.

Там користувачів просять ввести реквізити картки, включно з CVV-кодом.

Після цього шахраї отримують доступ до рахунків і можуть списати кошти.

Як убезпечити себе

У «Укренерго» закликають громадян дотримуватися базових правил безпеки:

не переходити за підозрілими посиланнями;

не вводити персональні та банківські дані на сторонніх ресурсах;

у разі введення реквізитів — негайно заблокувати картку;

користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Також українців просять попереджати рідних і знайомих про подібні шахрайські схеми, щоб запобігти новим випадкам обману.

Раніше ми повідомляли , що в Україні фіксувалася хвиля фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилали електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.