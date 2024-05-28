Виплати особам, що евакуюються: що треба знати — Finance.ua

Виплати особам, що евакуюються: що треба знати Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Виплати особам, що евакуюються: що треба знати

Через посилення збройної агресії чимало українців знову вимушені евакуюватися з небезпечних регіонів. Юридичний порадник для ВПО поділився інформацією , яка може бути корисною, зокрема, на які види матеріальної підтримки можуть розраховувати такі сімʼї.

Допомога у звʼязку із евакуацією

за умов, що такі особи: Відповідно до постанови Кабміну від 21 жовтня 2022 р. № 1195 грошова допомога у звʼязку із евакуацією виплачується особам, які евакуйовані з населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних дій (можливих бойових дій) cutt.ly/96zQikY (йдеться саме про централізовану евакуацію потягом чи автобусами)

не отримували допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій,

не отримували раніше грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється.

Розмір допомоги становить 3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей та 2000 грн — для інших осіб.

Який механізм здійснення виплати? Збірний пункт евакуації в день проведення евакуації подає дані про фактично евакуйованих осіб, після проведення перевірки відомостей, АТ «Укрпошта» або АТ «Укрзалізниця» виплачують грошову допомогу у приймальному пункті евакуації. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виплату грошової допомоги (відсутності електропостачання, відсутності можливості надання електронних комунікаційних послуг), відповідна виплата здійснюється протягом 5 днів з дня припинення таких обставин.

Допомога на проживання ВПО

У разі евакуації із небезпечних регіонів сімʼї мають право на отримання допомоги на проживання ВПО як у разі переміщення вперше, так і повторно.

ВПО, які відмовилися від виплат та/або яких було знято з обліку ВПО у звʼязку із поверненням до покинутого місця проживання, мають право на повторне звернення за допомогою на проживання ВПО за умови, що вони здійснили повторне переміщення:

З території, на якій оголошено обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 р., якщо людину включено до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють. У цьому контексті слід додатковий раз наголосити на обовʼязовості звернення до ОВА для включення до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють, навіть у разі самостійної евакуації чи за допомогою благодійних, громадських організацій. Звернутися можна засобами телефонного/поштового/електронного зв’язку.

Так, для включення до списку осіб, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можна звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА (066) 283 41 43.

З території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, яка включена до Переліку: cutt.ly/hewStswh після 1 грудня 2023 р.

Після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання.

Розмір допомоги становить 3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей та 2000 грн — для інших осіб.

Який механізм здійснення виплати? Допомога призначається на сімʼю. Звернутися за виплатами вперше можна як онлайн (застосунок Дія), так і безпосередньо — до ЦНАП, органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради). У разі повторного звернення для сімʼї онлайн звернення недоступне.

Додаткова фінансова підтримка

Періодично міжнародні фонди, благодійні організації започатковують різні програми підтримки постраждалого від війни населення. Люди мають змогу самостійно відстежувати цю інформацію на офіційний сайтах Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, сайтах фондів і організацій.

Фахівці нагадують також про безпеку в інтернеті і те, що представники таких організацій ніколи не просять CVV/CVC-коди, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів, PIN-коди до карток. Також рекомендується не переходити за посиланнями від незнайомців або у Telegram-каналах із дисклеймерами: «Терміново! Новий вид допомоги для всіх українців, переходь за посиланням», щоб не стати жертвою шахраїв.

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