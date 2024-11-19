Виплата сімейних допомог у Польщі: які суми можна отримати — Finance.ua

Виплата сімейних допомог у Польщі: які суми можна отримати
З 1 листопада 20 024 у Польщі стартував новий період виплат сімейних допомог (świadczenia rodzinne). Триватиме він до до 31 жовтня 2025 року.
Як повідомляє Yavp.pl, у новому періоді суми виплат сімейних допомог і критерії доходів для отримання цих виплат не зміняться.
Тому з 1 листопада 2024 року до 31 жовтня 2025 доходовий критерій для отримання:
- Сімейної допомоги (zasiłek rodzinny) й надалі складатиме 674 злотих на 1 особу в родині, а якщо у сім’ї є дитина з інвалідністю — 764 злотих.
Варто знати, що якщо критерій доходу (тобто 674 злотих або 764 злотих) був перевищений в певній незначній мірі, сімейна допомога буде призначена, але в розмірі, зменшеному на це перевищення (згідно з так званим принципом «злотий за злотий»).
- Одноразової допомоги при народженні дитини (becikowe) становитиме 1922 злотих.
З 1 листопада 2024 року до 31 жовтня 2025 щомісячна сума допомог складатиме:
- 1. Сімейна допомога (zasiłek rodzinny):
— 95 злотих — на дитину віком до 5 років,
— 124 злотих — на дитину віком від 5 до 18 років,
— 135 злотих — на дитину віком від 18 до 24 років.
- 2. Додаток до сімейної допомоги при народженні дитини (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) — 1000 злотих.
- 3. Додаток до сімейної допомоги по догляду за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) — 400 злотих щомісячно.
- 4. Додаток до сімейної допомоги за самостійне виховання дитини (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka) — 193 злотих на дитину, але не більше 386 злотих на всіх дітей.
- 5. Додаток до сімейної допомоги за виховання дитини в багатодітній родині (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) — 95 злотих щомісячно на третю та наступних дітей, які мають право на сімейну допомогу.
- 6. Додаток до сімейної допомоги для навчання і реабілітації дитини з інвалідністю (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego):
— 90 злотих на місяць — для дитини до 5 років,
— 110 злотих на місяць — для дитини від 5 до 24 років.
- 7. Додаток до сімейної допомоги у зв’язку з початком навчального року (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego) — 100 злотих на дитину.
- 8. Додаток до сімейної допомоги на навчання дитини у школі поза місцем проживання (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania):
— 113 злотих на місяць — для дитини, яка проживає в іншому населеному пункті, де розташована середня школа (або початкова школа у випадку дитини з інвалідністю);
— 69 злотих на місяць — для дитини, яка щодня їздить до школи в інший населений пункт.
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- 9. Одноразова допомога при народженні (becikowe) дитини — 1000 злотих на дитину.
- 10. Cума допомоги по догляду (zasiłek pielęgnacyjny) — 215,84 злотих щомісячно.
- 11. Батьківська допомога (kosiniakowe) — 1000 злотих щомісячно.
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