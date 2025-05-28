Вимога МВФ: НКЦПФР розповіла про обмеження операцій з валютними ОВДП (оновлено) — Finance.ua

Вимога МВФ: НКЦПФР розповіла про обмеження операцій з валютними ОВДП (оновлено) Вчора 11:00 — Казна та Політика

Вимога МВФ: НКЦПФР розповіла про обмеження операцій з валютними ОВДП (оновлено)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня поточного року обмежить операції торговців валютними ОВДП у зв’язку з вимогою Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у повідомленні комісії

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«На виконання зобов’язань, зазначених в Меморандумі між Україною та МВФ, Комісія схвалила для оприлюднення проєкт нормативного акта, який передбачає зміну механізму розрахунків за позабіржовими операціями з ОВДП, номінованими в іноземній валюті. Прийом пропозицій з боку учасників ринку та зацікавлених сторін щодо проєкту триватиме протягом 10 робочих днів до 06.06.2025 (включно)», — йдеться у повідомленні.

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Відповідна вимога була сформована міжнародними партнерами за ініціативою Нацбанку з метою посилення контролю над валютними операціями.

Згідно з пропозицією НБУ, небанківські фінансові установи повинні будуть здійснювати операції з валютними ОВДП виключно за механізмом «поставка цінних паперів проти оплати» (DVP) через Розрахунковий центр.

Водночас НКЦПФР застерігає, що за чинного регулювання з боку НБУ та з урахуванням відповідних норм з боку комісії, буде неможливо здійснювати продаж валютних ОВДП юридичними особами, які вже є їхніми власниками на сьогодні.

НКЦПФР звернулася до НБУ з проханням врегулювати це питання, та сподівається на позитивне рішення регулятора.

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Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що з 30 червня поточного року обмежить операції торговців з валютними ОВДП.

З цього приводу НБУ надав відповідне роз’яснення.

Наразі резиденти здійснюють операції з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, за гривню за допомогою небанківських інвестиційних фірм (без залучення банків). Регулятором таких операцій є НКЦПФР.

Зазначені операції здійснюються з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених НБУ обмежень. Суть транзакцій полягає в наступному: експортери замість того, щоб продавати валютну виручку на валютному ринку України, інвестують її у валютні ОВДП.

Облігації купуються у банків за іноземну валюту та згодом продаються за гривню через небанківські інвестиційні фірми іншим компаніям та фізичним особам (за курсом вищим ніж курс на міжбанківському валютному ринку).

Компанії, які купують ОВДП, отримують іноземну валюту після їх погашення. Ці компанії, враховуючи діючі обмеження та не маючи валютних контрактів, не мають змоги купувати іноземну валюту на валютному ринку України. І хоча під час проведення зазначених операцій виведення валюти за межі України не відбувається, це зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку України (через уникнення продажу експортної виручки) та посилює тиск на міжнародні резерви країни.

Ураховуючи необхідність закриття таких транзакцій НБУ неодноразово звертався до НКЦПФР з пропозиціями унеможливити подібні операції.

Питання щодо вжиття заходів з боку НКЦПФР для забезпечення ефективності заходів контролю за рухом капіталу, в тому числі шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються до банківських операцій, містилося у Меморандумі про економічну і фінансову політику з МВФ починаючи з грудня 2023 року

для подальшого посилення обмежень на рух капіталу ми вимагатимемо, щоб до кінця березня 2025 року розрахунки за позабіржовими операціями з валютними облігаціями небанківськими установами здійснювалися через Розрахунковий центр.

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