Федоров готує масштабне перезавантаження Мінцифри — Finance.ua

Федоров готує масштабне перезавантаження Мінцифри Вчора 15:28 — Казна та Політика

Федоров готує масштабне перезавантаження Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України планує масштабну реорганізацію. За три місяці у відомстві мають змінити структуру, оновити команду керівників, скоротити штат на чверть і перезапустити оборонний кластер Brave1.

Про плани трансформації повідомляє Forbes Ukraine.

У межах змін планується скорочення 25% штату — це приблизно 200 посад.

Міністерство очікує оновлення управлінської вертикалі. Заплановано призначення чотирьох нових заступників Михайла Федорова.

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Також очікується поява «суперрадників» — ключових фігур, що відповідатимуть за стратегічні напрями, зокрема інновації, міжнародні зв’язки та операційну ефективність.

Мінцифри також зменшить кількість департаментів. Конкретна цифра поки не розголошується, але очікується, що такий крок допоможе пришвидшити ухвалення рішень і уникнути дублювання функцій.

У межах трансформації продовжується впровадження підходу OKR (Objectives and Key Results), який Мінцифри тестує з 2024 року. За словами Михайла Федорова, завдяки цьому підходу низка напрямів показали приріст у понад 10 разів.

Формат роботи Brave1

Оборонний кластер Brave1 також змінює формат роботи. У його структурі з’явиться новий компонент — 300 військових, які братимуть участь у роботі над DefenceTech-проєктами. Це має посилити інтеграцію інновацій із реальними потребами армії.

Очікується і зміна керівництва Brave1.

Скорочення держапарату

У 2022 році уряд оголосив про намір скоротити держапарат удвічі. Згідно з даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за три роки повномасштабного вторгнення кількість держслужбовців зменшилася на 30 000 осіб. У самому Мінцифри та його підпорядкованих проєктах нині працює понад 800 фахівців.

Бюджет міністерства на 2025 рік складає 4 млрд грн, з яких 75% спрямовано на гранти стартапам через Brave1. На початку 2024 року Федоров опікувався понад 45 проєктами, хоча сам він згадував, що в міністерській Google-таблиці їх «тисяча рядків».

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