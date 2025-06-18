Вимагають оплатити «список ліків»: 36 медзакладів залишились без фінансування від НЗСУ — Finance.ua

Вимагають оплатити «список ліків»: 36 медзакладів залишились без фінансування від НЗСУ Сьогодні 13:31

Вимагають оплатити «список ліків»: 36 медзакладів залишились без фінансування від НЗСУ

За результатами перевірок, Національна служба здоров’я України зафіксувала, що деякі медзаклади мають надто низькі витрати на медикаменти та медичні вироби на одного пацієнта. Це викликає серйозні сумніви у тому, що лікарні реально забезпечують пацієнтів необхідним лікуванням коштом держави.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

У зв’язку з цим 206 медичних установ отримали офіційні запити з вимогою надати пояснення та підтвердити витрати документально. Ще 36 лікарень у травні 2025 року вже втратили фінансування від НЗСУ через відсутність обґрунтованих відповідей — згідно з умовами договорів з НСЗУ.

Попри те, що кожен українець має гарантоване право на безоплатну медичну допомогу, щороку НСЗУ отримує сотні звернень щодо незаконних вимог оплатити послуги чи ліки, які мали б покриватися держкоштом. З 2019 року таких скарг зафіксовано майже 2900 — це понад 23% усіх звернень громадян.

Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ закликають лікарні неухильно дотримуватися своїх зобов’язань, а громадян — не замовчувати порушення.

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«Ми не допустимо, щоб пацієнти платили за те, що вже профінансовано державою. Платні „списки ліків“ або вимагання грошей за послугу, яка покривається Програмою медичних гарантій, — це порушення закону. Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ застосовуватиме всі доступні інструменти, щоб такі практики зникли», — наголосив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Що робити

У МОЗ закликають громадян не замовчувати такі порушення лікарень.

Якщо вам у лікарні видали список ліків або вимагають оплату за безоплатну послугу — звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 800 505 201 або НСЗУ 16−77.

Які порушення вже виявили

Наразі моніторинг охоплює як планові, так і позапланові заходи щодо закладів охорони здоровʼя, які мають договори з НСЗУ за такими пакетами:

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»;

«Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями»;

«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» (зокрема ендопротезування) та «Стаціонарна допомога без хірургічних втручань».

Як кажуть у МОЗ, під час позапланового моніторингу вже виявлено конкретні порушення.

Зокрема, у 2 з 6 перевірених закладів, що надають допомогу при інсульті з використанням ендоваскулярних втручань, виявлено факти використання медвиробів, які не обліковувались у закладі, що може свідчити про їх закупівлю коштом пацієнта.

В одному з онкологічних центрів протягом січня-лютого 2025 року були відсутні необхідні витратні матеріали для застосування інфузійних помп у пацієнтів з раком молочної залози. Всього моніторинг за цим напрямком проводиться в 7 медзакладах.

Моніторинг за іншими пакетами триває. До початку липня планується завершити перевірки за пакетами хірургічної та стаціонарної допомоги. Особливу увагу буде приділено наявності антибіотиків та обґрунтованості їх призначення.

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