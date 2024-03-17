Виїзд за кордон: які страхові випадки може покрити страхування — Finance.ua

Виїзд за кордон: які страхові випадки може покрити страхування Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

Виїзд за кордон: які страхові випадки може покрити страхування

Як відомо, при виїзді закордон обов’язково необхідно оформити поліс медичного страхування. Цей документ стане у нагоді у випадку непередбачуваної ситуації за межами країни проживання. Більшість полісів покривають витрати, які спричинені проблемами зі здоров’ям. Однак деякі пакети компенсують додаткові ризики.

Про це пише Visit Ukraine.

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Зазвичай поліс медичного страхування покриває:

прийом лікаря;

термінову медичну допомогу;

госпіталізацію;

придбання лікарських препаратів.

Проте існують поліси, які пропонують компенсацію додаткових ризиків.

Затримка подорожі та втрата багажу

відшкодування вартості перебування в зоні очікування підвищеного комфорту в разі скасування рейсу або затримки рейсу більш ніж на 4 години після запланованого часу вильоту;

відшкодування вартості втраченого багажу;

компенсація збитків, отриманих у зв’язку з непередбачуваними технічними несправностями із лайнером чи теплоходом, круїз на якому був заброньований та оплачений застрахованою особою, якщо це викликало переривання подорожі.



Юридична допомога

Відшкодування витрат на оформлення документів для повернення до країни постійного проживання;

оплата юридичних послуг чи консультація перекладача для отримання туристом медичних послуг або допомога при поверненні до країни постійного проживання.



Допомога при ДТП

Компенсація витрат на усунення раптової технічної несправності або пошкодження внаслідок ДТП легкового автомобіля мандрівника;

відшкодування вартості тимчасового зберігання на стоянці, що охороняється, якщо авто неможливо відремонтувати.

Транспортні витрати у випадку хвороби

Організація та оплату повернення застрахованої особи економкласом до країни постійного проживання після лікування в стаціонарі;

компенсація витрат на перебування туриста за кордоном після закінчення строку дії договору, якщо його повернення в країну постійного проживання неможливе одразу після виписки з лікарні;

оплата вартості проїзду економ-класом до країни постійного проживання члена родини туриста в разі його госпіталізації або смерті;

організація та оплата витрат на дострокове повернення до країни постійного проживання дітей до 14 років застрахованої особи.



У разі необхідності страховик також відшкодовує супровід дітей третьою особою, якщо ви не можете це зробити особисто внаслідок раптового захворювання, розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку або смерті.

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Додаткові компенсації

Компенсацію вартості послуг телефонного зв’язку для повідомлення про страховий випадок;

компенсацію витрат на проведення вакцинацій та щеплень.

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