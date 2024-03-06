«Є КАСКО»? Так! Нова програма страхування від ARX для кожного — Finance.ua
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«Є КАСКО»? Так! Нова програма страхування від ARX для кожного

Страхування
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«Є КАСКО»? Так! Нова програма страхування від ARX для кожного
«Є КАСКО»? Так! Нова програма страхування від ARX для кожного
З 1 березня 2024 року страхова ARX запускає нову програму «Є КАСКО». Об'єктом страхування є легкові ТЗ віком до 15 років, які не є предметом застави, вартістю до 6 000 000 грн.
Програма зручна тим, що має на три пакети, з яких можна обирати залежно від потреби клієнта.
Опиc пакетів:
  • Пакет 1 — «Збитки внаслідок ДТП з іншим учасником»
  • Пакет 2 — «Викрадення», «Повна загибель внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протиправних дії третіх осіб, стихійних лих, пожежі та падіння предметів»
  • Пакет 3 — Пакет 1 + Пакет 2
За ризиком «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» встановлюється франшиза на вибір, у розмірі 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%.
За іншими ризиками (у т. ч. «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» — повна загибель) франшиза становитиме 5%.
Інші плюси програми:
  • Для огляду авто не треба їхати до офісу ARX. Це можна зробити самостійно у зручний час у застосунку MyARX (інструкція на сайті компанії). При цьому для Пакета 1 огляд не потрібен
  • Страховий платіж за потреби можна розбити на 4 частини.
Програма «Є КАСКО» заміняє програми «КАСКО 5+» та «КАСКО Light». Договори клієнтів, які мають ці програми, діють до кінця терміну.
Крім «Є КАСКО», ARX пропонує:
  • КАСКО «Все включено» — максимальний захист від усіх ризиків
  • КАСКО «Залізний купол» — захист від воєнних ризиків, включно з покриттям повної загибелі авто
  • МініКАСКО — бюджетне КАСКО, захист виключно від наслідків ДТП
ARX вже 13 років лідирує у сегменті КАСКО. Протягом 2023 року зібрано майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.
КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.
За матеріалами:
ARX
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