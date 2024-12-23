Виїзд за кордон: чи дозволяється він заброньованим особам — Finance.ua

Виїзд за кордон: чи дозволяється він заброньованим особам Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Виїзд за кордон: чи дозволяється він заброньованим особам

Через повномасштабну агресію росії, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Але деякі мають бронь від мобілізації.

Адвокат Олексій Панасенко з компанії Prikhodko&Partners розповів , чи дозволяється виїзд за кордон заброньованим чоловікам.

Чи можуть перетнути кордон військовозобов’язані, які мають бронь

Експерт зазначив, що в період дії воєнного стану особливості перетину державного кордону регламентуються Правилами перетинання держкордону (пункти 2−14). Відповідно до цих Правил, категорії осіб, які мають бронювання, можуть перетнути держкордон на основі відповідних рішень (наприклад, про службові відрядження та ін.).

Серед категорій об’єктів господарювання, які мають право на бронювання своїх працівників:

Органи державної влади, в тому числі місцевого самоврядування.

Головна умова для бронювання — функціонування цих органів влади має бути стратегічно важливим для забезпечення повноцінної роботи державного апарату.

Підприємства, організації, установи, які спеціалізуються на виконанні мобілізаційних завдань.

Об’єкти господарювання, які спеціалізуються на виконанні робіт чи виробництві товарів, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (зокрема, ЗСУ).

Установи, які мають статус «критично важливих» для повноцінного функціонування економіки та забезпечення населення.

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Панасенко додав, що після отримання підприємством такого статусу, воно може розпочинати процедуру бронювання.

Які документи треба мати заброньованим особам для перетину кордон

За словами адвоката, для законного перетину кордону в такому випадку знадобляться наступні документи:

Посвідчення особи. Це мають бути документи, які підтверджують перебування особи на спеціальному обліку, зокрема, Витяг з Наказу Мінекономіки в порядку, який визначений чинним законодавством, а саме — Постановою Кабінету Міністрів України № 194.

Документальне підтвердження мети виїзду за кордон.

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Панасенко пояснив, що треба мати обґрунтування мети перетину держкордону відповідними документами:

Посвідчення про відрядження.

Витяг з наказу.

Звернення керівника організації, підприємства, установи до представників Державної прикордонної служби. У зверненні має бути чітко вказано, що особа, яка має бронь, відправляється за кордон для реалізації службових обов’язків.

«За умови наявності вищевказаних документів особи з бронюванням можуть виїхати за кордон. При цьому перетин державного кордону має бути безпосередньо пов’язаний зі службовим відрядженням, а не з розв’язанням своїх особистих питань», — резюмував експерт.

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