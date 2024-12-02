З 2024 року студенти-чоловіки та викладачі можуть виїздити за кордон, — МОН — Finance.ua
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З 2024 року студенти-чоловіки та викладачі можуть виїздити за кордон, — МОН

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Якщо на початку повномасштабного російського вторгнення студенти-чоловіки, які навчалися в в іноземних закладах вищої освіти, не могли виїхати за кордон, то в 2024 році таку заборону скасували. Хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в закордонних вишах.
Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
Крім студентів також дозвіл на виїзд за кордон для підвищення кваліфікації та участі в конференціях отримали викладачі українських закладів вищої освіти.
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«Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник», — зазначив Винницький.
Він додав, що з 1 січня 2024 року до 1 квітня 2024 року 561 студент українських вишів отримали дозвіл на виїзд для навчання за кордоном. Усі вони без винятку повернулися. В МОН назвали це дуже хорошою статистикою.
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Михайло Вінницький зауважив, що 2030 року Міністерство освіти і науки планує скоротити чисельність університетів. Одним із критеріїв, які враховуватимуть під час укрупнення, — це число «бюджетників».
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За матеріалами:
Фокус
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