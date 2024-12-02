З 2024 року студенти-чоловіки та викладачі можуть виїздити за кордон, — МОН Сьогодні 19:45

Якщо на початку повномасштабного російського вторгнення студенти-чоловіки, які навчалися в в іноземних закладах вищої освіти, не могли виїхати за кордон, то в 2024 році таку заборону скасували. Хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в закордонних вишах.

Про це в інтерв’ю « Дзеркалу тижня » розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Крім студентів також дозвіл на виїзд за кордон для підвищення кваліфікації та участі в конференціях отримали викладачі українських закладів вищої освіти.

Читайте також Переїзд до ЄС: більшість українців не мають планів виїжджати в найближчі роки

«Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник», — зазначив Винницький.

Він додав, що з 1 січня 2024 року до 1 квітня 2024 року 561 студент українських вишів отримали дозвіл на виїзд для навчання за кордоном. Усі вони без винятку повернулися. В МОН назвали це дуже хорошою статистикою.

Читайте також Чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон

Михайло Вінницький зауважив, що 2030 року Міністерство освіти і науки планує скоротити чисельність університетів. Одним із критеріїв, які враховуватимуть під час укрупнення, — це число «бюджетників».

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.