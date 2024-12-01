Чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон — Finance.ua

Чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон

Згідно із законодавством України, виїзд військовослужбовців за межі країни під час дії воєнного стану обмежений. Але існують ситуації, за яких перебування за кордоном дозволено.

Про це розповіли фахівці robota.ua.

Наприклад, у випадку, коли виїзд здійснюється на визначений строк, з обґрунтованою метою, яка відповідає законодавчим нормам та за наявності дозволу від командира.

Щоб отримати дозвіл перебувати за кордоном під час відпустки, потрібно вже мати основну відпустку, за станом здоров’я або за сімейними обставинами.

Законні причини відмови військовому провести відпустку за кордоном:

Службова необхідність

Якщо присутність військовослужбовця є критично важливою для виконання завдань оборони або бойових дій, командир може відмовити у виїзді.

Відсутність обґрунтованої причини для виїзду

Військовослужбовець зобов’язаний чітко вказати причину виїзду за кордон (наприклад, лікування, родинні обставини). У разі відсутності такої причини, дозвіл не надається.

Відсутність необхідних документів

Якщо військовослужбовець не надав документи, що підтверджують мету поїздки (наприклад, медичні документи, запрошення від родини тощо).

Порушення правил військової дисципліни

Якщо військовослужбовець має дисциплінарні стягнення або перебуває під слідством, дозвіл на виїзд може бути відхилено.

Перебування у складі підрозділу, задіяного у бойових завданнях

Військові, які виконують бойові завдання, не можуть залишити підрозділ для відпустки за кордон.

Ризик невиконання обов’язків

Командир має право відмовити у виїзді, якщо існує ризик, що військовослужбовець не повернеться до служби у визначений строк.

Відсутність основної відпустки

Якщо військовому не надано основну відпустку або у випадку використання всіх обов’язкових відпусток, які надаються протягом року, виїзд за кордон на підставі відпустки неможливий.

Несвоєчасне подання рапорту

Якщо рапорт на отримання дозволу для виїзду за кордон було подано менше ніж за 3 тижні до поїздки.

Військовослужбовці можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон під час відпустки лише за наявності вагомих підстав та за рішенням керівництва. Причинами відмови можуть бути воєнний стан, службова необхідність, дисциплінарні порушення або відсутність обґрунтованих причин для поїздки.

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