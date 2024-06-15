«Виграш призів»: поліція попереджає про нову схему зловмисників — Finance.ua

«Виграш призів»: поліція попереджає про нову схему зловмисників
Аферисти вигадали нову схему обкрадання українців. Шахраї надсилають повідомлення про нібито виграш призів.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
У повідомленні зазначається, що зловмисники надсилають SMS-повідомлення або телефонують та повідомляють, що ви виграли «цінний приз». Щоб його отримати, вам потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу.
Як вберегтися від такого виду шахрайства:
- згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах;
- не перераховуйте кошти незнайомцям;
- дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію;
- повідомте про подію за номером 112.
«Шановні громадяни, якщо під час спілкування з телефонними шахраями або підозрілими людьми, дотримуватися основних правил безпеки, можна уберегти себе від втрати коштів», — зауважили правоохоронці.
Нагадаємо, начальник управління інформаційної безпеки Банку Кредит Дніпро Олександр Кладько розповів, що зафіксовано зростання кількості шахрайства на 30−40% до попереднього року. За його словами, майже все шахрайство відбувається в інтернеті.
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