Поліція затримала групу фінансових шахраїв на Житомирщині — Finance.ua

Поліція затримала групу фінансових шахраїв на Житомирщині Сьогодні 16:23 — Кримінал

Поліція затримала групу фінансових шахраїв на Житомирщині

Кіберполіцейські Житомирщини спільно з СБУ викрили групу шахраїв, які використовували фішингові посилання у чатах соціальних мереж для отримання доступу до банківських рахунків довірливих громадян.

Зловмисники були знайдені за сприяння служби безпеки ПриватБанку, повідомили в установі.

Слідчі та кіберполіцейські встановили, що злочинну схему з отримання доступу до банківських рахунків громадян реалізували юнаки віком 16 та 17 років.

Серед ошуканих — мешканці різних регіонів країни, які отримували фейкові онлайн пропозиції з надання міжнародної допомоги. Перейшовши за поширеним лінком, їм пропонувалось ввести логін та пароль нібито для входу у віртуальний кабінет банку.

За попередніми оцінками, загальна сума збитків може сягати понад 1 млн грн. У межах досудового розслідування триває встановлення інших ймовірних учасників схеми. Фігурантам шахрайської оборудки може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

ПриватБанк нагадує, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями.

Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Банк радить користуватися лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряти правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані.

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