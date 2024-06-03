Ввізне мито та ПДВ для енергообладнання можуть скасувати — Шмигаль — Finance.ua
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Ввізне мито та ПДВ для енергообладнання можуть скасувати — Шмигаль

Енергетика
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Ввізне мито та ПДВ для енергообладнання можуть скасувати — Шмигаль
Ввізне мито та ПДВ для енергообладнання можуть скасувати — Шмигаль
Кабінет Міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на нараді обговорили проблему для цього кроку.
«Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії», написав Шмигаль у Telegram.
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Він додав, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми.
Шмигаль також повідомив, що дав надання опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.
«Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацьовувати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі», — написав прем'єр-міністр.
За підрахунками, з урахуванням ракетних атак у червні росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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