ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель — Finance.ua

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок 290 голосами ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8381 про прозорість оборонних закупівель.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ пропонує визначити принципи оборонних закупівель під час воєнного стану, запровадити звіти про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлю товарів, робіт і послуг, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони в частині відомостей, оприлюднення яких є одночасно необхідним для прозорості закупівельного процесу та таким, що забезпечить захищеність держзамовників від воєнних загроз.

Водночас законопроєкт передбачає необхідність встановити вимогу оприлюднювати в електронній системі закупівель (Prozorro) звіт про договір про оборонну закупівлю, укладений без використання Prozorro, та повідомляти про внесення змін до суттєвих умов такого договору. Аналогічна вимога стосується і внесення змін до суттєвих умов такого договору, які оприлюднені в період з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим законом.

Як раніше заявила співавтор документа, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція «Слуга народу»), ціни на товари, роботи та послуги оборонного призначення «ми маємо бачити вже через 10 днів після укладання контракту або внесення змін до нього, а не лише після війни».

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков виступає за часткову відкритість оборонних закупівель за прикладом системи Prozorrо — на кшталт Military Prozorro.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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