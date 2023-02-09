Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії — Finance.ua
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Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії

Особисті фінанси
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Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії
Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії
Газорозподільна система України ефективно працюватиме навіть в умовах тривалих відключень електрики через російські обстріли.
Про це пише «ГазПравда».
«Наші мережі не мають власних компресорів для підтримки або підвищення тиску, які б залежали від наявності електрики. Від коротко- або середньострокових відключень не постраждає навіть система обліку газу, оскільки передбачене її живлення від акумуляторів», — повідомив головний інженер департаменту інжинірингу «Газмереж» Андрій Малихін.
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Там зазначають, що в будь-якому разі споживачу природного газу у разі відсутності електрики відключення газу не загрожує, він залишиться надійним джерелом енергії в оселях українців. Фахівці компанії в умовах постійного відключення електропостачання вживають додаткових заходів для контролю роботи електрохімічного захисту.
У інших регіонах також вжито заходів для стабільної роботи газових мереж. За словами начальника аварійно-диспетчерської служби АТ «Київоблгаз» Валерія Андріянова, незалежно від ситуації у енергосистемі, газ подаватиметься споживачам.
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«Від електроенергії залежать ті споживачі газу, у яких встановлене сучасне газове обладнання — наприклад, газові котли. Для них потрібне живлення, адже має працювати автоматика, подача газу, насос. Старі котли працюватимуть. На плитах газ також буде», — сказав начальник аварійно-диспетчерської служби АТ «Київоблгаз» Валерій Андріянов.
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Він уточнив, що усі газорозподільні вузли, які потребують електроживлення, наразі вже забезпечені генераторами. Отже, під час масованих ракетних атак, що вражали енергосистему України, газ міг зникати у деяких споживачів у жовтні-листопаді. Наразі повторення такої ситуації уже виключено.
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За матеріалами:
Finance.ua
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