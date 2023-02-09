Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії — Finance.ua

Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Вплив блекауту на газопостачання: чи залишаться українці без газу в разі тривалого відключення електроенергії

Газорозподільна система України ефективно працюватиме навіть в умовах тривалих відключень електрики через російські обстріли.

Про це пише «ГазПравда».

«Наші мережі не мають власних компресорів для підтримки або підвищення тиску, які б залежали від наявності електрики. Від коротко- або середньострокових відключень не постраждає навіть система обліку газу, оскільки передбачене її живлення від акумуляторів», — повідомив головний інженер департаменту інжинірингу «Газмереж» Андрій Малихін.

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Там зазначають, що в будь-якому разі споживачу природного газу у разі відсутності електрики відключення газу не загрожує, він залишиться надійним джерелом енергії в оселях українців. Фахівці компанії в умовах постійного відключення електропостачання вживають додаткових заходів для контролю роботи електрохімічного захисту.

У інших регіонах також вжито заходів для стабільної роботи газових мереж. За словами начальника аварійно-диспетчерської служби АТ «Київоблгаз» Валерія Андріянова, незалежно від ситуації у енергосистемі, газ подаватиметься споживачам.

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«Від електроенергії залежать ті споживачі газу, у яких встановлене сучасне газове обладнання — наприклад, газові котли. Для них потрібне живлення, адже має працювати автоматика, подача газу, насос. Старі котли працюватимуть. На плитах газ також буде», — сказав начальник аварійно-диспетчерської служби АТ «Київоблгаз» Валерій Андріянов.

Він уточнив, що усі газорозподільні вузли, які потребують електроживлення, наразі вже забезпечені генераторами. Отже, під час масованих ракетних атак, що вражали енергосистему України, газ міг зникати у деяких споживачів у жовтні-листопаді. Наразі повторення такої ситуації уже виключено.

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