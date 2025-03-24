Вперше за десятиліття жоден гендиректор у США не отримав $100 млн за рік — WSJ Сьогодні 18:00 — Світ

Вперше за десятиліття жоден гендиректор у США не отримав $100 млн за рік — WSJ

Жоден генеральний директор у США не отримав зарплати обсягом 100 мільйонів доларів у 2024 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Якщо підрахунки є вірними, це буде перший випадок за десятиліття без пакета оплати у 100 мільйонів доларів для генерального директора публічної компанії. Такі «муншоти» у вигляді пакетів оплати з великою кількістю акцій, популяризовані Ілоном Маском та Tesla, останніми роками привертали увагу інвесторів та судів.

Навіть без нового членства в клубі 100-мільйонних компаній компенсація генеральних директорів найбільших компаній США продовжувала зростати в 2024 році і знаходиться на шляху до встановлення рекорду. Понад половина генеральних директорів S&P 500, згідно з аналізом Wall Street Journal, заробили не менше 16,4 млн доларів минулого року, що вище 15,9 млн доларів у 2023 році, згідно з даними MyLogIQ.

Пакети оплати з’явилися за рік, коли корпоративний прибуток зріс, а фондові ринки США досягли рекордів. Економічні настрої погіршилися останніми тижнями після того, як президент США Дональд Трамп розпочав торговельну війну, яка, як побоюються інвестори та генеральні директори, може знизити споживчі витрати та скоротити прибуток.

Як пише видання, багатомільярдний пакет оплати Маска від Tesla у 2018 році, який на той момент оцінювався більш ніж у 2 млрд доларів, віщував шквал амбітних угод.

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Близько трьох десятків генеральних директорів компаній S&P 500 отримали пакети оплати не менше ніж 100 мільйонів доларів з 2020 по 2023 рік, включаючи Гока Тана з Broadcom та Сундара Пічаї з Alphabet, а також дев’ять керівників менш високого рівня. Ще 68 керівників невеликих компаній отримали пакети оплати на суму 100 мільйонів доларів за той же період, включаючи Арі Емануеля з агентства талантів Endeavor Group у 2021 році та генерального директора DoorDash Тоні Сю у 2020 році.

Кількість пакетів оплати понад 100 мільйонів доларів почала різко падати приблизно в той час, коли пакет оплати Маска розкритикувався в Канцелярському суді Делавера. У січні 2024 року суд відхилив угоду про оплату праці, пославшись на мізерні обговорення у раді директорів та тісні зв’язки між Маском та директорами Tesla. З того часу Tesla отримала ще одне голосування акціонерів на підтримку оплати праці, а компанія та позивач-акціонер продовжують сперечатись у суді.

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Рушійною силою ширшого зростання оплати праці в 2024 році є: менша кількість генеральних директорів, які отримують менше ніж 10 мільйонів доларів, і перекіс у бік великих пакетів, згідно з аналізом Journal понад 150 компаній. Більше ніж третина цих генеральних директорів отримали оплату у 20 мільйонів доларів або більше — порівняно з приблизно 25% на два роки раніше, показують дані MyLogIQ.

Найбільш високооплачуваним генеральним директором S&P 500 наразі був Брайан Ніккол зі Starbucks, який заробив 95,8 мільйона доларів за фінансовий рік, що закінчується наприкінці вересня, який обійняв цю посаду того ж місяця. (У сукупних цифрах аналіз Journal не враховує оплату Ніккола та інших генеральних директорів, які працюють менше року.)

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Серед пакетів оплати за 2024 рік, які минулого року наблизилися до дев’ятизначної суми: 89 мільйонів доларів для Ларрі Калпа з General Electric, 84 мільйони доларів для Стіва Шварцмана з Blackstone та 74,6 мільйона доларів для Тіма Кука з Apple. Це був четвертий рік поспіль для Кука, коли він заробив понад 50 мільйонів доларів, і восьмий рік для Шварцмана.

Один генеральний директор вперше заробив понад 50 мільйонів доларів: Девід Гітлін у гіганті з виробництва кондиціонерів Carrier Global. Його заявлена ​​зарплата зросла більш ніж утричі, до 65,7 мільйона доларів, з приблизно 18 мільйонів доларів у 2023 році, його найвищої попередньої зарплати за п’ять років роботи в Carrier.

The Journal розглянув дані щодо 168 компаній S&P 500, які розкрили дані про виплати станом на 19 травня. The Journal опублікує остаточний рейтинг виплат генеральним директорам S&P 500 пізніше навесні.

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