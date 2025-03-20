Інвестбанкір розказав, з якої мінімальної суми варто починати інвестувати і що важливіше за гроші — Finance.ua

Інвестбанкір розказав, з якої мінімальної суми варто починати інвестувати і що важливіше за гроші Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Інвестбанкір розказав, з якої мінімальної суми варто починати інвестувати і що важливіше за гроші

Для інвесторів-початківців важливішим за обсяг інвестицій та розмір потенційного прибутку є позитивний досвід інвестування.

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко.

«Головне перед початком інвестування — потрібно визначитись з прийнятним для себе розміром ризиків інвестування. На мій погляд, варто мінімізувати ризики, щоб можливий негативний досвід інвестування надалі не відбив бажання інвестувати взагалі», — переконаний співрозмовник видання.

За словами Григорія Овчаренка, наразі в Україні жодних обмежень щодо мінімальних сум інвестицій немає. Можна взагалі інвестувати не маючи грошей, за рахунок позикових коштів.

«Зараз вже можна інвестувати від однієї гривні. Диджиталізація створила можливості для максимально спрощеної купівлі будь-якого фінансового інструменту», — аргументує фінансист.

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Він нагадує, що раніше мінімальна сума інвестицій визначалась економічною доцільністю — потрібно було кудись поїхати, щоб купити цінні папери, витратити на дорогу час і гроші, сплатити за відкриття рахунку — це все створювало обов’язкові витрати, які потрібно було враховувати при обрахунку потенційного доходу від інвестицій. Зараз же всіх цих витрат немає. За декілька секунд можна дистанційно купити будь-який інструмент.

До прикладу, державні гривневі облігації можна придбати за 1 тисячу гривень. Для валютних облігацій «вартість входу» вища — від тисячі доларів або євро. Для нерухомості — це більш значна сума. Але розвиток технологій дає можливість інвесторам інвестувати будь-яку суму.

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