Інвестори збільшили ринкову оцінку соцмережі X до 44 мільярдів доларів — Finance.ua

Інвестори збільшили ринкову оцінку соцмережі X до 44 мільярдів доларів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Інвестори збільшили ринкову оцінку соцмережі X до 44 мільярдів доларів

Вартість соцмережі X зросла до $44 млрд, що підкреслює різке покращення фінансового стану компанії після того, як її власник Ілон Маск став рішучим союзником президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними двох обізнаних джерел, інвестори оцінили платформу в $44 млрд у рамках так званої вторинної угоди, де вони обмінювали свої наявні частки в компанії.

Також X працює над залученням нового капіталу у первинному раунді фінансування, який має на меті зібрати близько $2 млрд через продаж нових акцій. Отримані кошти планується використати для погашення понад $1 млрд боргу, який Маск узяв на себе для фінансування викупу компанії (тоді ще Twitter) у 2022 році, повідомили кілька джерел.

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Після поглинання Twitter Маск послабив політику модерації платформи, що призвело до відтоку багатьох рекламодавців. У вересні 2023 року Fidelity Investments оцінювала X менш ніж у $10 млрд. Нагадаємо, що Маск придбав Twitter за $44 млрд.

Оновлена оцінка в $44 млрд означає відновлення для Маска та його інвесторів. Ця угода також допоможе визначити ціну для наступного етапу залучення капіталу.

Хоча прибутки X після поглинання впали, у 2024 році компанія заробила приблизно $1,2 млрд скоригованого прибутку до сплати відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA), що приблизно відповідає рівню до придбання Twitter.

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Ще два джерела, знайомі з фінансами X, зазначили, що план скорочення витрат Маска починає давати результати, а доходи компанії покращуються. Водночас інше джерело наголосило, що показник EBITDA був «значно скоригований».

Популярність X також зросла після того, як Маск передав 25% акцій свого стартапу штучного інтелекту xAI інвесторам соцмережі на початку 2024 року. xAI зараз оцінюється в $45 млрд, а ця схема посилила фінансову безпеку кредиторів X і підвищила загальну оцінку платформи.

Один із банкірів, знайомий із процесом залучення коштів, зазначив, що майбутній раунд фінансування допоможе X «розібратися з останніми боргами».

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