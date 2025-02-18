У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х

35
У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х
У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про загрозу європейській демократії через залежність від «технологічних олігархів». Він закликав створити власну європейську комунікаційну платформу замість X.
Читайте також
Залежність ЄЄ від Кремнієвої долини становить загрозу європейській демократії. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
За його словами, Євросоюз має позбутися залежностівід «технологічних олігархів», таких як Ілон Маск, вплив яких становить «загрозу європейським цінностям».
Читайте також
Найвпливовіша людина в світі — президент США — і найбагатша людина в світі Ілон Маск об’єдналися, щоб усунути межі влади. Це не відповідає нашим інтересам,
— сказав Габек.

Він, зокрема, звинуватив Маска у просуванні «лицемірного бачення свободи слова», водночас зберігаючи свої бізнес-моделі та алгоритми настільки ж суворо охоронюваними, як «державні таємниці».
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.