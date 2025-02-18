У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х — Finance.ua

У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х Сьогодні 19:45

У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про загрозу європейській демократії через залежність від «технологічних олігархів». Він закликав створити власну європейську комунікаційну платформу замість X.

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Залежність ЄЄ від Кремнієвої долини становить загрозу європейській демократії. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

За його словами, Євросоюз має позбутися залежностівід «технологічних олігархів», таких як Ілон Маск, вплив яких становить «загрозу європейським цінностям».

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Найвпливовіша людина в світі — президент США — і найбагатша людина в світі Ілон Маск об’єдналися, щоб усунути межі влади. Це не відповідає нашим інтересам, — сказав Габек.

Він, зокрема, звинуватив Маска у просуванні «лицемірного бачення свободи слова», водночас зберігаючи свої бізнес-моделі та алгоритми настільки ж суворо охоронюваними, як «державні таємниці».

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