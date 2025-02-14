Маск анонсував вихід моделі чат-бота Grok 3 — Finance.ua

Маск анонсував вихід моделі чат-бота Grok 3 Сьогодні 06:25 — Технології&Авто

Маск анонсував вихід моделі чат-бота Grok 3

Ілон Маск 13 лютого під час відеоконференції на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї анонсував вихід свого майбутнього чат-бота Grok 3 як модель штучного інтелекту, заявивши, що нова розробка перевершує всі інші, випущені досі. Новий чат-бот світ побачить за кілька тижнів.

Про це повідомляє Вloomberg.

«Іноді мені здається, що Grok 3 страшно розумний», — заявив радник президента США Дональда Трампа та пожартував, що сподівається, що ШІ в майбутньому буде добрим до людства.

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Маск повідомив, що майбутня модель його власної компанії xAI здатна аналізувати помилки, яких вона припускає, проходячи вперед і назад за даними у спробі досягти логічної послідовності.

«Ми знаходимося на завершальній стадії доопрацювання Grok 3, і, ймовірно, він вийде через тиждень або два, так що це станеться досить скоро», — сказав він, додавши, що не хоче «спішити» з випуском моделі.

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