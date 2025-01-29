Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця

Фінтех і Картки
23
Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця
Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця
Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску, оголосила про стратегічне партнерство з Visa для підтримки свого майбутнього фінансового продукту X Money. У рамках співпраці використовуватиметься рішення Visa Direct для здійснення переказів у режимі реального часу, що стане основою для гаманця X Money.
Про це повідомляє TechCrunch.
Ця співпраця має забезпечити ключові фінансові операції, зокрема поповнення коштів у гаманці X Money, підключення до дебетових карток для транзакцій та переведення грошей назад на банківські рахунки користувачів.
Генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про партнерство, назвавши його першим із «багатьох великих анонсів», пов’язаних із X Money цього року. Наразі компанія лише оголошує про співпрацю і ще не запускає продукт.
Ілон Маск давно має бачення перетворення X на фінансову платформу. Незабаром після придбання Twitter, який пізніше й перейменував в X, він окреслив плани щодо інтеграції фінансових інструментів, таких як можливість підтримки творців контенту (чайові) і пропозиція високих процентних ставок для користувачів, які зберігають кошти на X.
Відтоді X активно отримує ліцензії на здійснення грошових переказів у різних штатах США через свою дочірню компанію X Payments. На цей момент компанія вже має ліцензії більш ніж у 40 штатах, демонструючи свої наміри розширюватися у сфері фінансових послуг.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.