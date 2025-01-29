Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця — Finance.ua

Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця Сьогодні 11:38 — Фінтех і Картки

Соцмережа Маска оголосила про запуск власного гаманця

Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску, оголосила про стратегічне партнерство з Visa для підтримки свого майбутнього фінансового продукту X Money. У рамках співпраці використовуватиметься рішення Visa Direct для здійснення переказів у режимі реального часу, що стане основою для гаманця X Money.

Про це повідомляє TechCrunch.

Ця співпраця має забезпечити ключові фінансові операції, зокрема поповнення коштів у гаманці X Money, підключення до дебетових карток для транзакцій та переведення грошей назад на банківські рахунки користувачів.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про партнерство, назвавши його першим із «багатьох великих анонсів», пов’язаних із X Money цього року. Наразі компанія лише оголошує про співпрацю і ще не запускає продукт.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly… — Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025

Ілон Маск давно має бачення перетворення X на фінансову платформу. Незабаром після придбання Twitter, який пізніше й перейменував в X, він окреслив плани щодо інтеграції фінансових інструментів, таких як можливість підтримки творців контенту (чайові) і пропозиція високих процентних ставок для користувачів, які зберігають кошти на X.

Відтоді X активно отримує ліцензії на здійснення грошових переказів у різних штатах США через свою дочірню компанію X Payments. На цей момент компанія вже має ліцензії більш ніж у 40 штатах, демонструючи свої наміри розширюватися у сфері фінансових послуг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.