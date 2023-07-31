Вперше за 10 років. Оператор з розподілу газу забезпечив 100% розрахунків з державою за експлуатацію газорозподільних мереж — Finance.ua

Вперше за 10 років. Оператор з розподілу газу забезпечив 100% розрахунків з державою за експлуатацію газорозподільних мереж Сьогодні 11:30 — Енергетика

Вперше за 10 років. Оператор з розподілу газу забезпечив 100% розрахунків з державою за експлуатацію газорозподільних мереж

Вперше за 10 років оператор з розподілу газу забезпечив 100% розрахунків з державою за експлуатацію газорозподільних мереж.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«НКРЕКП ухвалила постанову, згідно з якою з 1 серпня 2023 року ведення господарської діяльності з розподілу природного газу у містах Харків та Кривий Ріг буде здійснювати новостворена державна компанія „Газорозподільні мережі України“ з Групи Нафтогаз», — сказано в повідомленні.

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З початку року «Газмережі» розширили межі провадження господарської діяльності на Кіровоградську та Харківську області, місто Дніпро та Дніпровський район, де відповідну діяльність здійснюють Кропивницька, Харківська та Дніпровська філії «Газмереж».

«Уперше за останнє десятиріччя новостворений оператор з розподілу газу забезпечив 100-відсоткові розрахунки з державою та компаніями-партнерами», — зазначають і міністерстві.

Зокрема, на користь держави підприємство сплатило 25 млн грн за експлуатацію державних газорозподільних систем та їх складових.

Крім того, компанія сплатила понад 89 млн грн за природний газ — Газопостачальній компанії «Нафтогаз України», 3,2 мільйона гривень — за транспортування блакитного палива Оператору ГТС України.

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Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Уряд ухвалив рішення про переукладання договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке розпочало процес повернення державного майна під контроль держави.

«Повернення газорозподільних мереж у державне управління — це питання національної безпеки. Адже надійне і безперебійне газопостачання громадянам — це критична необхідність. Окрім цього, цей процес дає старт розв’язанню цілої низки проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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