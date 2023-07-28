На випадок відключень: як передати показання лічильника газу без світла та інтернету — Finance.ua

На випадок відключень: як передати показання лічильника газу без світла та інтернету Сьогодні 19:24 — Особисті фінанси

Переважна більшість побутових споживачів газу (98%) є клієнтами «Нафтогазу» і мають передавати показання лічильників саме цій держкомпанії. Найпростіше це робити онлайн. Але українців попереджають про нові відключення світла, тому важливо знати, як передати показання лічильника газу без світла та інтернету.

Загалом «Нафтогаз» надає можливість повідомляти про спожитий газ кількома способами. У компанії зазначають, що клієнтам потрібно щомісяця оновлювати дані в особистому кабінеті на сайті компанії або за допомогою чат-ботів.

Але якщо люди не мають доступу до інтернету, передавати цю інформацію можна й іншим шляхом. Зокрема, можна звернутися на гарячу лінію компанії за телефонами:

066−300−28−88,

098−300−28−88,

093−300−28−88.

«Телефонувати можна у робочі дні з 8:00 до 19:00. У вихідні - з 9 до 19:00», — попередили у «Нафтогазі».

Зателефонувавши за будь-яким із цих номерів, потрібно набрати в голосовому меню цифру три. Після цього клієнт зможе поговорити з оператором, який внесе дані в базу.

При першому зверненні, ймовірно, доведеться назвати номер особового рахунку або код EIC. Перший з них — це персональний номер споживача газу, який допомагає ідентифікувати його у системі. А EIC код — це персональний номер об'єкта газопостачання, що складається із 16 символів (латинських букв та цифр). EIC код та номер особового рахунку можна знайти у платіжці за розподіл або постачання газу.

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