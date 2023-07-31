Власники євробондів «Нафтогазу» погодилися на реструктуризацію — Finance.ua

Власники євробондів «Нафтогазу» погодилися на реструктуризацію Сьогодні 08:35 — Фондовий ринок

Власники євробондів «Нафтогазу» погодилися на реструктуризацію

НАК «Нафтогаз України» у п’ятницю отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року та в листопаді 2026 року, йдеться в повідомленні компанії на біржі.

Згідно з ним, щодо облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів «за» — 100%, облігацій-2026 — відповідно 91,33% і 99,72%.

«Таким чином, надзвичайні резолюції для облігацій 2022 року та облігацій 2026 року було ухвалено. Емітент і позичальник тепер просуватимуть реалізацію пропозицій», — ідеться в повідомленні.

Уточнено, що емітент, за запитом позичальника, опублікує додаткове оголошення після здійснення угоди.

«Я хотів би подякувати всім власникам облігацій „Нафтогазу“, які підтримали наші зусилля у вирішенні проблеми дефолту за ними. Це надасть змогу компанії нормалізувати ситуацію на ринках капіталу і тісніше взаємодіяти, зокрема, із міжнародними фінансовими установами, які не могли надати підтримки до ухвалення такого рішення», — наводяться в повідомленні слова глави НАК «Нафтогаз» Олексія Чернишова.

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Водночас він зазначив, що НАК, як і раніше, має твердий намір обслуговувати свій борг і виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо реформи корпоративного управління, а також інвестиційні плани, незважаючи на надзвичайно складні обставини.

Як повідомлялося, 13 липня поточного року НАК «Нафтогаз України» оголосив про початок голосування щодо отримання згоди інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року. Очікувалося, що воно завершитися до кінця липня.

Згідно з опублікованим даними Consent solicitation на Ірландській фондовій біржі, останній термін голосування — 16:00 за Лондоном 25 липня. Обидва збори призначено на 28 липня цього року. Кворум становить дві третини від обсягу випуску, рішення ухвалюють більшістю — щонайменше три чверті від учасників зборів. На повторних зборах у разі відсутності кворуму він знижується до однієї третини.

Зазначено також, що в межах виконання заявлених умов «Нафтогаз» уже перерахував $19,06 млн або еквівалент цієї суми в гривні - перший транш до Резервного фонду з накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026, що відповідає сумі одного купона.

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