Продажі електромобілів BMW зросли на 33% — Finance.ua

Продажі електромобілів BMW зросли на 33%
Компанія фіксує зростання продажів своїх повністю електричних автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року реалізація зросла на 32,4%.
Про це повідомляє BMW Group.
Було зафіксовано постачання 586 149 всіх видів автомобілів. Це менше за результат минулого року.
Компанія досягла зростання на основних ринках: у Європі — на 6,2%, США — на 4,0%. Без урахування Китаю зростання становило 5,9%.
У І кварталі 2025 року компанія доставила 109 516 електромобілів. Значна частина продажів була в Європі, де вони зросли на 64,2%.
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