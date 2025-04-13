Продажі електромобілів BMW зросли на 33% — Finance.ua
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Продажі електромобілів BMW зросли на 33%

Фондовий ринок
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Продажі електромобілів BMW зросли на 33%
Продажі електромобілів BMW зросли на 33%
Компанія фіксує зростання продажів своїх повністю електричних автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року реалізація зросла на 32,4%.
Про це повідомляє BMW Group.
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Було зафіксовано постачання 586 149 всіх видів автомобілів. Це менше за результат минулого року.
Компанія досягла зростання на основних ринках: у Європі — на 6,2%, США — на 4,0%. Без урахування Китаю зростання становило 5,9%.
У І кварталі 2025 року компанія доставила 109 516 електромобілів. Значна частина продажів була в Європі, де вони зросли на 64,2%.
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BMW продала 520 142 електромобілі по всьому світу. Продажі зросли в усіх регіонах, окрім Китаю. Компанія зафіксувала зростання продажу електричних моделей на 9,9%.
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