Нові моделі BMW отримають китайські технології — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові моделі BMW отримають китайські технології

Технології&Авто
22
Німецька компанія BMW готується впровадити штучний інтелект від китайської компанії Alibaba у свої автомобілі лінійки Neue Klasse, серійне виробництво яких розпочнеться у 2026 році. Про це повідомили у пресслужбі марки.
Нейромережа буде встановлюватися виключно на моделі, призначені для китайського ринку. Таким чином BMW хоче посилити свої позиції та краще конкурувати з китайськими компаніями на найбільшому автомобільному ринку світу.
Основою системи стане мовна модель Qwen, розроблена Alibaba. У машина з’являться два цифрові помічники: Car Genius, що стежить за технічним станом машини, і Travel Companion, що відповідає за навігацію та розважальні функції. Технологія вже застосовується у таких китайських брендах, як Xpeng, Zeekr та Leapmotor.
Нагадаємо, BMW та Alibaba почали співпрацювати ще у 2015 році, а перші концепти Neue Klasse були показані у 2023-му.
Раніше у продажу з’явився унікальний BMW M5 виробництва Volkswagen з мотором W10.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems