Нові моделі BMW отримають китайські технології — Finance.ua

Нові моделі BMW отримають китайські технології Сьогодні 02:48 — Технології&Авто

Німецька компанія BMW готується впровадити штучний інтелект від китайської компанії Alibaba у свої автомобілі лінійки Neue Klasse, серійне виробництво яких розпочнеться у 2026 році. Про це повідомили у пресслужбі марки.

Нейромережа буде встановлюватися виключно на моделі, призначені для китайського ринку. Таким чином BMW хоче посилити свої позиції та краще конкурувати з китайськими компаніями на найбільшому автомобільному ринку світу.

Основою системи стане мовна модель Qwen, розроблена Alibaba. У машина з’являться два цифрові помічники: Car Genius, що стежить за технічним станом машини, і Travel Companion, що відповідає за навігацію та розважальні функції. Технологія вже застосовується у таких китайських брендах, як Xpeng, Zeekr та Leapmotor.

Нагадаємо, BMW та Alibaba почали співпрацювати ще у 2015 році, а перші концепти Neue Klasse були показані у 2023-му.

Раніше у продажу з’явився унікальний BMW M 5 виробництва Volkswagen з мотором W10.

MMR За матеріалами:

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