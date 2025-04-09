BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото) — Finance.ua

BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото) Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото)

Компанія BMW офіційно підтвердила запуск у серію свого найдорожчого автомобіля в історії — розкішного Skytop, створеного на базі BMW M 8 Competition. Вартість новинки складе близько $500 000 (≈20 000 000 грн), а тираж обмежать лише 50 екземплярами.

Модель вперше була представлена на елітному автоконкурсі Concorso d’Eleganza Villa d’Este, а зараз проходить дорожні випробування на трасі Нюрбургринг у камуфляжі. Незважаючи на статус концепту, серійна версія майже повністю повторює дизайн шоу-кара.

BMW Skytop — це двомісний родстер зі знімними даховими панелями, які потрібно демонтувати вручну (на відміну від електричної конструкції у стандартному M 8 Convertible). Автомобіль зберіг характерну «акулам носову» передню частину у стилі класичного BMW 507, надтонкі LED-фари та розкішні турбінні диски.

Під капотом — знайомий по M 8 Competition 4,4-літровий V8 з двома турбінами, який розвиває 617 к.с. (625 PS). Потужність передається через повний привід xDrive, що гарантує розгін до 100 км/год менш ніж за 3,5 секунди. Вага авто тримається в межах 2 тонн завдяки алюмінієвим і вуглепластиковим елементам.

На задньому бампері встановлені фальшиві овальні накладки на вихлоп, які маскують справжні патрубки — цей дизайнерський хід відрізняє Skytop від інших моделей M-серії.

Всі 50 екземплярів уже розпродані ще до старту виробництва. BMW офіційно підтвердила, що попит значно перевищив пропозицію, і це ще раз підкреслює ексклюзивний статус моделі.

Ціна Skytop утричі перевищує вартість флагманського BMW XM, і робить цю модель найдорожчим авто в історії марки. Аналітики прогнозують, що Skytop швидко стане колекційним об’єктом, а його ціна на вторинному ринку лише зростатиме.

Ampercar За матеріалами:

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