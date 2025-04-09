BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото)

Технології&Авто
47
BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото)
BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото)
Компанія BMW офіційно підтвердила запуск у серію свого найдорожчого автомобіля в історії — розкішного Skytop, створеного на базі BMW M8 Competition. Вартість новинки складе близько $500 000 (≈20 000 000 грн), а тираж обмежать лише 50 екземплярами.
Модель вперше була представлена на елітному автоконкурсі Concorso d’Eleganza Villa d’Este, а зараз проходить дорожні випробування на трасі Нюрбургринг у камуфляжі. Незважаючи на статус концепту, серійна версія майже повністю повторює дизайн шоу-кара.
BMW Skytop — це двомісний родстер зі знімними даховими панелями, які потрібно демонтувати вручну (на відміну від електричної конструкції у стандартному M8 Convertible). Автомобіль зберіг характерну «акулам носову» передню частину у стилі класичного BMW 507, надтонкі LED-фари та розкішні турбінні диски.
Під капотом — знайомий по M8 Competition 4,4-літровий V8 з двома турбінами, який розвиває 617 к.с. (625 PS). Потужність передається через повний привід xDrive, що гарантує розгін до 100 км/год менш ніж за 3,5 секунди. Вага авто тримається в межах 2 тонн завдяки алюмінієвим і вуглепластиковим елементам.
BMW у цьому році випустить свою найдорожчу модель вартістю $500 000 (фото)
На задньому бампері встановлені фальшиві овальні накладки на вихлоп, які маскують справжні патрубки — цей дизайнерський хід відрізняє Skytop від інших моделей M-серії.
Всі 50 екземплярів уже розпродані ще до старту виробництва. BMW офіційно підтвердила, що попит значно перевищив пропозицію, і це ще раз підкреслює ексклюзивний статус моделі.
Ціна Skytop утричі перевищує вартість флагманського BMW XM, і робить цю модель найдорожчим авто в історії марки. Аналітики прогнозують, що Skytop швидко стане колекційним об’єктом, а його ціна на вторинному ринку лише зростатиме.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems