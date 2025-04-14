Volkswagen вивів на ринок новий кросовер за 22 тис. дол. (фото) — Finance.ua
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Volkswagen вивів на ринок новий кросовер за 22 тис. дол. (фото)

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Volkswagen вивів на ринок новий кросовер за 22 тис. дол. (фото)
Volkswagen вивів на ринок новий кросовер за 22 тис. дол. (фото)
Компанія Volkswagen оголосила про початок продажів кросовера Volkswagen T-Roc 2025 у Китаї. Автомобіль доступний у трьох комплектаціях за ціною від 21 700 доларів за версію 280TSI DSG Time Edition до 24 500 доларів за топовий варіант 300TSI DSG Starlight Edition, передає ithome.
Новинка отримала оновлений дизайн та сучасні технології. Кросовер оснащений традиційними дверними ручками та наскрізними задніми ліхтарями.
Габарити Volkswagen T-Roc становлять 4336×1819×1592 мм, колісна база — 2680 мм.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

У салоні кросовера встановили 10,3-дюймову панель приладів і 9,2-дюймовий центральний екран. Автомобіль підтримує систему допомоги водієві Travel Assist рівня L2 із керуванням однією кнопкою.
Рушійною силою авто став 1,4-літровий бензиновий мотор потужністю 150 кінських сил і 250 Нм крутного моменту, або 1,5-літровий агрегат на 218 коней з тим же крутним моментом. Обидва двигуни працюють спільно із 7-ступінчастою трансмісією із подвійним зчепленням.
В Україні Volkswagen T-Roc доступний із 150-сильним двигуном. Ціни на кросовер стартують від 1 225 440 грн.
За матеріалами:
MMR
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