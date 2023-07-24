У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії — Finance.ua
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У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії

Фондовий ринок
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У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії
У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» заявляє про те, що у неї закінчився терміну виконання функцій та обов’язків постачальника «останньої надії» (ПОН) з 22 липня цього року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
У «Нафтогазі» зазначили, що? відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 917-р від 22 липня 2020 року? її було визначено ПОН на три роки.
У «Нафтогазі» запевняють, що вони залишаються надійним постачальником газу за всіма своїми договорами як «звичайний» постачальник.
«Протягом останніх трьох років «ГК «Нафтогаз України» як ПОН поставило газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго, а також ті, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності та продовольчої безпеки», — підсумували в компанії.
Про наслідки для споживачів щодо завершення у «Нафтогазу» функцій ПОН в компанії повідомляють наступне.
«Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня 2023 року у ГК „Нафтогаз України“ будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів ПОН необхідними обсягами природного газу в усій зоні балансування», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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