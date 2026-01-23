Вони роблять «дивовижні речі»: Трамп про життя українців без опалення
Українці вимушені жити без опалення в 20-градусний мороз, вони роблять «дивовижні речі», щоб жити за таких умов.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами, пише РБК-Україна.
За його словами, українцям нині надзвичайно складно: вони змушені виживати без опалення за температури до мінус 20 градусів. Він наголосив, що це дуже сильний холод, подекуди навіть суворіший, ніж у Канаді, і водночас люди залишаються без тепла.
«Я поцікавився, як їм це вдається. Він (президент України Володимир Зеленський ред.) пояснив мені це. Це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна», — зазначив Трамп.
Президент США також повідомив, що останнім часом мав чимало позитивних зустрічей із Володимиром Зеленським, однак вони не дали конкретних результатів. Він також заявив, що і українська, і російська сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, проте уникнув відповіді на запитання щодо можливих поступок з боку рф.
Нагадаємо, Кличко закликав за можливості виїхати з Києва за місто, бо столиця, у зв’язку з дуже складною ситуацією в енергетиці та розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжуватиме атакувати критичну інфраструктуру міста та країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.
