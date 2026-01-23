0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гарантії безпеки готові: Зеленський повідомив деталі

195
Зеленський повідомив деталі
Зеленський повідомив деталі
Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання гарантій безпеки для України. Фактично, все вже готове — від Трампа зараз очікується дата та місце для підписання угоди про гарантії.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За словами Зеленського, зустріч з Трампом та його командою була «позитивною». Обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони — тут результат позитивний, коли він опиниться в Україні, про це повідомлять офіційно.
Друге питання — це гарантії безпеки для України. Вони готові, договір вже підготували до підписання. Будуть ще технічні деталі, погодження цих деталей, додаткові документи, але головна домовленість вже є.
«Тепер я чекаю від Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас і історичний документ», — повідомив президент.
Зеленський додав, що багато деталей буде, оскільки документ повинні ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України. Але загалом гарантії безпеки фіналізовано, все інше залежить від американської сторони.
«Гарантії безпеки ми фіналізували. Підписання залежить від американської сторони — де, коли. Вони готові — ми готові», — резюмував президент.
За матеріалами:
РБК-Україна
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems