Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії — Finance.ua

Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії 15.06.2024, 01:33 — Фондовий ринок

Volvo переносить виробництво електромобілів з Китаю до Бельгії

Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджують у виданні, крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести зборку деяких моделей Volvo, призначених для Великої Британії.

Прогнозується, що Євросоюз повідомить виробникам електромобілів в Китаї вже наступного тижня, чи буде він вводити тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%.

У відповідь на наміри Євросоюзу, Китай звинуватив його в «придушенні» китайських компаній і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів.

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За словами міністра торгівлі КНР Ван Веньтао, звинувачення в порушенні правил конкуренції проти Китаю є абсолютно безпідставними. Він висловив сподівання, що ЄС відмовиться від «торгового протекціонізму і повернеться на шлях діалогу і співпраці».

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