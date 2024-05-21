Компанія Volvo представила свій найменший електричний кросовер (фото) — Finance.ua

Компанія Volvo представила свій найменший електричний кросовер (фото) Сьогодні 04:40 — Технології&Авто

Компанія Volvo представила свій найменший електричний кросовер (фото)

Представлений невеликий кросовер Volvo EX30, ціна якого становить від 27 800 до 35 400 доларів у Китаї.

Він доступний у різних версіях із заднім та повним приводом та запасом ходу від 410 до 590 км. Volvo EX30 побудований на базі платформи SEA. Передня частина нагадує Volvo EX90 з Т-подібними фарами Thor Hammer з обох боків та закритими решітками радіатора.

Логотип Volvo Asia Pacific в нижньому правому кутку ззаду вказує на те, що машина випускається в Китаї. Volvo EX30 на цей час є найменшим кросовером марки: розміри становлять 4233×1838×1555 мм, а колісна база складає 2650 мм.

Задньопривідна версія отримала мотор потужністю 200 кВт (272 к.с.) та літій-залізо-фосфатний акумулятор на 49 кВт•год. Повнопривідна версія оснащена силовою установкою потужністю 315 кВт (428 к.с.). Максимальна швидкість усієї серії становить 180 км/год, а найшвидший час розгону від 0 до 100 км/год становить 3,6 секунди. Найшвидший час заряджання постійним струмом становить 26 хвилин, за цей час АКБ заряджається з 10% до 80%.

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У салоні встановлений 12,3-дюймовий вертикальний центральний екран керування. Кнопки триспицевого багатофункціонального кермового колеса замінені на сенсорні. Також встановлена ​​звукова панель Harman Kardon довжиною 1,2 метра, яка проходить через усю панель приладів.

Volvo заявляє, що в інтер'єрі використовуються екологічно чисті перероблені матеріали, а 30% декоративних панелей є пластиком, що переробляється, і відновлювані матеріали.

Volvo EX30 підтримує розширені функції допомоги при керуванні 2-го рівня, що реалізуються за допомогою передньої камери, трьох радарів міліметрового діапазону (п'ять для моделей вищого класу), чотирьох ультразвукових радарів (вісім та 12 для моделей вищого класу), задньої камери (чотири камери кругового огляду для моделей високого класу) та внутрішньої камери.

Стандартний об'єм багажника складає 318 л, який можна збільшити до 904 л, склавши задні сидіння.

Ampercar За матеріалами:

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