Volvo демонструє зростання продажів електричних авто: яка модель стала найпопулярнішою — Finance.ua

Volvo демонструє зростання продажів електричних авто: яка модель стала найпопулярнішою Сьогодні 05:07 — Фондовий ринок

Volvo демонструє зростання продажів електричних авто: яка модель стала найпопулярнішою

Останні дані Volvo Cars за квітень поточного року демонструють зростання у глобальних продажах.

У своєму звіті, опублікованому Reuters , компанія повідомила, що продажі збільшилися на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 65 838 автомобілів.

Що сприяє зростанню продажів

Це значне зростання ґрунтується на успішних продажах у різних регіонах світу, а також на впровадженні нових електричних моделей.

Одним із ключових факторів, що сприяють зростанню продажів, є стрімкий розвиток ринку електромобілів.

Продаж електрокарів Volvo збільшився на 53%, досягнувши майже половини загального числа продажів за місяць.

Найпопулярніша модель

Найпопулярнішою моделлю у квітні став повністю електричний компактний SUV EX30.

Саме він забезпечив зростання продажів у Європі на 65%, що тільки підтверджує високий інтерес до електромобілів у цьому регіоні.

SUV EX30 — одна з ключових моделей Volvo Cars. EX30 є компактним SUV, який поєднує в собі стильний дизайн, передові технології та високу продуктивність.

Цей повністю електричний позашляховик відрізняється симпатичним зовнішнім виглядом, сучасним інтер'єром та передовими функціями безпеки та розваг.

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Завдяки використанню електричної технології EX30 гарантує нульові викиди та низькі експлуатаційні витрати, що робить його привабливим для екологічно усвідомлених споживачів.

В Україні кросовер надійшов у продаж наприкінці лютого 2024 року.

У базовій комплектації B-SUV його вартість стартує від 32 тис. євро. До кінця року планують продати щонайменше 300 автомобілів.

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