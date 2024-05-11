Volvo демонструє зростання продажів електричних авто: яка модель стала найпопулярнішою — Finance.ua

Volvo демонструє зростання продажів електричних авто: яка модель стала найпопулярнішою
Останні дані Volvo Cars за квітень поточного року демонструють зростання у глобальних продажах.
У своєму звіті, опублікованому Reuters, компанія повідомила, що продажі збільшилися на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 65 838 автомобілів.
Що сприяє зростанню продажів
Це значне зростання ґрунтується на успішних продажах у різних регіонах світу, а також на впровадженні нових електричних моделей.
Одним із ключових факторів, що сприяють зростанню продажів, є стрімкий розвиток ринку електромобілів.
Продаж електрокарів Volvo збільшився на 53%, досягнувши майже половини загального числа продажів за місяць.
Найпопулярніша модель
Найпопулярнішою моделлю у квітні став повністю електричний компактний SUV EX30.
Саме він забезпечив зростання продажів у Європі на 65%, що тільки підтверджує високий інтерес до електромобілів у цьому регіоні.
SUV EX30 — одна з ключових моделей Volvo Cars. EX30 є компактним SUV, який поєднує в собі стильний дизайн, передові технології та високу продуктивність.
Цей повністю електричний позашляховик відрізняється симпатичним зовнішнім виглядом, сучасним інтер'єром та передовими функціями безпеки та розваг.
Завдяки використанню електричної технології EX30 гарантує нульові викиди та низькі експлуатаційні витрати, що робить його привабливим для екологічно усвідомлених споживачів.
В Україні кросовер надійшов у продаж наприкінці лютого 2024 року.
У базовій комплектації B-SUV його вартість стартує від 32 тис. євро. До кінця року планують продати щонайменше 300 автомобілів.
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