У Китаї розпочали виробництво електричного мінівену від Volvo (фото) — Finance.ua

У Китаї розпочали виробництво електричного мінівену від Volvo (фото)
Китайська компанія Geely Group розпочала серійне виробництво першого електричного мінівена від Volvo, відомого як ЕМ90.
Про це повідомляє Carnewschina.
Спочатку Volvo EM90 буде доступна лише в Китаї. Автомобіль коштуватиме від 115 тисяч доларів США.
Поставки нового мінівену почнуться уже в березні. Його будують на платформі Geely SEА. Колісна база автомобіля складає 3205. Проте він має аж 6 сидінь. Вони розташовані за схемою 2+2+2.
ЕМ90 має електродвигун, розташований на задній осі. Він розвиває потужність у 200 кВт. Є також батарея ємністю в 116 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 738 км.
Серійне виробництво Volvo ЕМ90 уже розпочалось. Шведський виробник каже, що ця модель покликана прискорити електрифікаційну трансформацію автомобільного бренду.
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