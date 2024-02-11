У Китаї розпочали виробництво електричного мінівену від Volvo (фото) — Finance.ua

У Китаї розпочали виробництво електричного мінівену від Volvo (фото) Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Китайська компанія Geely Group розпочала серійне виробництво першого електричного мінівена від Volvo, відомого як ЕМ 90 .

Про це повідомляє Carnewschina.

Спочатку Volvo EM 90 буде доступна лише в Китаї. Автомобіль коштуватиме від 115 тисяч доларів США.

Фото: carnewschina

Поставки нового мінівену почнуться уже в березні. Його будують на платформі Geely SEА. Колісна база автомобіля складає 3205. Проте він має аж 6 сидінь. Вони розташовані за схемою 2+2+2.

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ЕМ 90 має електродвигун, розташований на задній осі. Він розвиває потужність у 200 кВт. Є також батарея ємністю в 116 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 738 км.

Фото: carnewschina

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Серійне виробництво Volvo ЕМ 90 уже розпочалось. Шведський виробник каже, що ця модель покликана прискорити електрифікаційну трансформацію автомобільного бренду.

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