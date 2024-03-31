Бюджетний кросовер Volvo з’явився у більш стильному варіанті (фото) — Finance.ua
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Бюджетний кросовер Volvo з’явився у більш стильному варіанті (фото)

Технології&Авто
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Бюджетний кросовер Volvo з’явився у більш стильному варіанті (фото)
Бюджетний кросовер Volvo з’явився у більш стильному варіанті (фото), Фото: Heico Sportiv
Електричний кросовер Volvo EX30 виявився дуже популярною новинкою завдяки гарній ціні та гідним характеристикам. Тепер найдешевший електрокар шведського бренду показали у стильному доопрацьованому вигляді.
Про це повідомляє Carscoops.
Компанія Heico Sportiv, яка базується у Німеччині, підготувала набір доробок для нового Volvo EX30. Тюнінг-пакет робить серйозні зміни.
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У цей пакет входять колісні диски діаметром 21 дюймів нового дизайну у двох варіантах — Volution V та Volution X. Вони доступні у кількох видах обробки — глянець, матовий, сріблястий, чорний.
Є й набір зниження дорожнього просвіту. Кліренс Volvo EX30 Heico Sportiv стає нижчим на 30 мм.
За бажанням покупця пропонуються розширювачі колісних арок, накладки на пороги, дифузор, спліттер для бампера. Ціна — 3330 євро.
Фото: Heico Sportiv
Фото: Heico Sportiv
Кожне колесо коштує 600−839 євро, залежно від варіанту. Заниження підвіски коштуватиме 329 євро. У технічній частині змін не відбулося.
Стандартний варіант пропонує потужність 272 к.с., топовий — 428 к.с. із розгоном до 100 км/год за 3,6 с.
Фото: Heico Sportiv
Фото: Heico Sportiv
Залежно від вибраного батарейного блоку запас ходу EX30 становить від 344 до 480 км.
Стартова ціна Volvo EX30 — 36 тис. доларів.
За матеріалами:
Обозреватель
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