Volvo знайшла спосіб значно скоротити час заряджання електромобілів — Finance.ua
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Volvo знайшла спосіб значно скоротити час заряджання електромобілів

Технології&Авто
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Volvo знайшла спосіб значно скоротити час заряджання електромобілів
Volvo знайшла спосіб значно скоротити час заряджання електромобілів
Електромобілі Volvo незабаром стануть ще привабливішими для покупців. Компанія має намір скоротити час їхньої зарядки, тим самим звільнивши їх власників від тривалої прив’язки до розетки.
Для цього Volvo уклала договір із британською компанією Breathe Battery Technologies. Вона розробила для шведської марки програмне забезпечення, яке оптимізує процес заряджання батареї у режимі реального часу, прискоривши її на 30%. Обіцяно, що це негативно не позначиться на акумуляторі.
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«Інвестиційне та комерційне партнерство з Breathe допомагає нам вирішити знайому проблему для клієнтів електромобілів і робить продуктивність зарядки більш конкурентоспроможною», — сказав генеральний директор Volvo Cars Tech Fund Анн-Софі Екберг.
Він зазначив, що технологія спрямована на прискорення процесу заряджання в короткому режимі, тобто коли водії заряджають батарею не до 100%, а до 80. Вона дозволить зробити власників електрокарів більш мобільними. У Volvo наголосили, що стануть першими, хто використовує нову технологію Breathe.
За матеріалами:
autocentre.ua
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