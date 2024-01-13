Volvo Cars продала рекордну кількість машин у 2023 році — Finance.ua

Volvo Cars продала рекордну кількість машин у 2023 році 13.01.2024, 00:02 — Фондовий ринок

Volvo Cars оголосила, що глобальні продажі автомобілів компанії в 2023 році склали 708 716 автомобілів, що стало рекордним показником. За останній рік продаж зросли на 15%.

Серед них продажі електромобілів Volvo склали 113 419 одиниць, збільшившись на 70% у річному обчисленні; продажі гібридних автомобілів з модулями, що підключаються, склали 152 561 одиниць, що на 10% більше в річному обчисленні.

У 2023 році продажі Volvo на китайському ринку склали 170 091 автомобіль, що на 5% більше, ніж роком раніше. Продажі в США склали 128 701 автомобіль, збільшившись на 26% у річному обчисленні. Європейські продажі зросли на 19% і склали 294 794 автомобілі.

Volvo є одним із перших автовиробників у світі, які оголосили, що повністю здійснить електричну трансформацію у 2030 році. Ще в 2021 році технічний директор Volvo Хенрік Грін заявив: «У автомобілів з паливними двигунами немає довгострокового майбутнього».

Генеральний директор Volvo Cars Джим Роуен заявив в інтерв'ю Automotive News, що споживачам подобається керувати електромобілями, і зарядка вдома є для них великою перевагою. Він вважає, що Volvo «на правильному шляху» і знаходиться на шляху до досягнення своєї мети — повної електрифікації до 2030 року.

До 2025 року Volvo планує продати 1,2 мільйона автомобілів, половина з яких будуть виключно електромобілями.

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uamotors За матеріалами:

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