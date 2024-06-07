Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото) — Finance.ua

Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото) 07.06.2024, 00:34 — Технології&Авто

Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)

З конвеєра зійшли перші електромобілі Volvo EX90. Випуск кросовера стартував на підприємстві в місті Чарльстон (США).

Про це повідомляється на офіційному сайті шведського автовиробника.

Новий Volvo EX90 презентували ще в листопаді 2022 року і на нього вже почали приймати замовлення , причому в Україні оформити заявку можна було ще з 2023 року.

Пізніше збірка моделі стартує в Китаї. У планах шведської компанії — виготовляти по 150 000 цих кросоверів на рік.

Електромобіль Volvo EX90 — великий кросовер, який змінює модель XC90 (певний час два авто випускатимуть паралельно). П’ятиметрове авто доступне у версіях на 6 та 7 місць, а згодом почнуть випускати й розкішний чотиримісний варіант Excellence.

Традиційно у Volvo широка комплектація з безпеки. До того ж, електрокросовер отримав систему напівавтономного руху.

Новий Volvo EX90 2024 випускатимуть у повнопривідних версіях потужністю 408−517 к. с. Усі вони комплектуються акумуляторною батареєю ємністю 111 кВт∙год, а заявлений запас ходу становить 580−600 км. Ціна Volvo EX90 стартує з 78 000 доларів.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.