Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото) — Finance.ua
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Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)

Технології&Авто
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Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)
Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)
З конвеєра зійшли перші електромобілі Volvo EX90. Випуск кросовера стартував на підприємстві в місті Чарльстон (США).
Про це повідомляється на офіційному сайті шведського автовиробника.
Новий Volvo EX90 презентували ще в листопаді 2022 року і на нього вже почали приймати замовлення, причому в Україні оформити заявку можна було ще з 2023 року.
Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)
Пізніше збірка моделі стартує в Китаї. У планах шведської компанії — виготовляти по 150 000 цих кросоверів на рік.
Електромобіль Volvo EX90 — великий кросовер, який змінює модель XC90 (певний час два авто випускатимуть паралельно). П’ятиметрове авто доступне у версіях на 6 та 7 місць, а згодом почнуть випускати й розкішний чотиримісний варіант Excellence.

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Традиційно у Volvo широка комплектація з безпеки. До того ж, електрокросовер отримав систему напівавтономного руху.
Новий флагман: найбільший і найдорожчий електрокросовер Volvo надійшов у виробництво (фото)
Новий Volvo EX90 2024 випускатимуть у повнопривідних версіях потужністю 408−517 к. с. Усі вони комплектуються акумуляторною батареєю ємністю 111 кВт∙год, а заявлений запас ходу становить 580−600 км. Ціна Volvo EX90 стартує з 78 000 доларів.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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