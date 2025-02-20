Volkswagen звинуватили в ухилянні від сплати податків на суму $1,4 млрд — Finance.ua

Volkswagen звинуватили в ухилянні від сплати податків на суму $1,4 млрд 20.02.2025, 01:29 — Технології&Авто

Volkswagen звинуватили в ухилянні від сплати податків на суму $1,4 млрд

Skoda Auto Volkswagen India опинилася у центрі масштабного податкового скандалу. Влада Індії звинувачує компанію в ухиленні від сплати мит та вимагає 1,4 мільярда доларів у вигляді податків, пише видання Reuters.

Індійська податкова служба заявляє, що Volkswagen використовувала схему, яка дозволяла суттєво знизити розмір мита. За офіційною версією, компанія імпортувала майже готові автомобілі, але декларувала їх як окремі запчастини. Завдяки цьому митні платежі становили лише 5−15% замість 30−35%, що призвело до значних недоплат у бюджет, пише Автопілот.

За останні 12 років влада країни накопичила претензії до Volkswagen, виставивши йому рахунок на 1,4 мільярда доларів. Однак із можливими штрафами та пенями сума може зрости до 2,8 мільярда доларів, що може стати критичним для виживання компанії в регіоні.

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Адвокат компанії Арвінд Датар (Arvind Datar) заявив у суді, що така виплата поставить під загрозу існування бізнесу Volkswagen в Індії. Компанія вже подала судовий позов, стверджуючи, що податкові претензії завадять її бізнес-планам та вплинуть на інвестиційний клімат.

Volkswagen в Індії не має такої сильної позиції, як на інших ринках. Бренд поступається конкурентам у преміальному сегменті, де Audi програє Mercedes-Benz та BMW. Водночас Індія є третім за величиною автомобільним ринком світу (після Китаю та США), і цей інцидент може вплинути не лише на Volkswagen, а й на інших міжнародних виробників.

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Якщо Volkswagen програє справу, це стане сигналом для всіх міжнародних компаній, які планують інвестувати в індійський автопром. Індія активно залучає іноземні інвестиції, але жорсткі податкові заходи можуть змусити інвесторів бути обережнішими.

Судове рішення у цій справі може стати прецедентом для інших автовиробників, які працюють на індійському ринку, та змусить компанії переглянути свої стратегії щодо імпорту та локального виробництва.

Volkswagen наразі намагається знайти юридичний вихід із ситуації, проте податкові органи Індії налаштовані рішуче. У разі негативного вердикту для компанії майбутнє її діяльності в країні опиниться під загрозою.

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