Volkswagen відклала випуск нових електромобілів до 2026 року — Finance.ua

Volkswagen відклала випуск нових електромобілів до 2026 року Сьогодні 03:58 — Фондовий ринок

Volkswagen зіштовхнувся із труднощами на світовому ринку, оголосивши, що не представить нових електромобілів до 2026 року. Таке рішення може негативно вплинути на конкурентоспроможність бренду, особливо на тлі стрімкого зростання популярності електромобілів у Китаї та сильних позицій місцевих виробників, таких як BYD та Xiaomi.

Що ще відомо

2024 став непростим для німецького автовиробника. Страйки співробітників, погрози закриття заводів та скорочення бюджету серйозно вдарили по компанії. Зараз Volkswagen пропонує у США лише дві моделі електромобілів: ID.4 та ID.Buzz. ID.4 не виправдав сподівань у боротьбі з Tesla, а ID. Buzz залишається нішевим продуктом, що не впливає на загальні обсяги продажу.

Щоб зміцнити позиції у Китаї, Volkswagen створює спільне підприємство з XPeng. Перші моделі в рамках цього партнерства з’являться в 2026, включаючи новий електричний позашляховик. Однак вони будуть доступні лише на китайському ринку.

На глобальному рівні компанія робить ставку на відродження бренду Scout, анонсувавши позашляховики Terra і Traveler.

Крім того, Volkswagen об’єднався із американською компанією Rivian, щоб створити нову архітектуру для електромобілів. У рамках цього партнерства найближчими роками інвестують $5,8 мільярда, а перші результати, включаючи Porsche K1 і новий Volkswagen Golf, очікуються лише до кінця десятиліття.

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