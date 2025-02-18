Volkswagen представив оновлений Teramont Pro 2025 — Finance.ua

Volkswagen представив оновлений Teramont Pro 2025 Сьогодні 06:29 — Технології&Авто

Volkswagen представив оновлений Teramont Pro 2025

Спільне підприємство SAIC Volkswagen опублікувало офіційні зображення великого кросовера Volkswagen Teramont Pro 2025. Машина має кілька особливостей, як у плані техніки, так і в частині опцій.

Volkswagen Teramont Pro 2025 отримав систему автономного керування IQ. Pilot, адаптований для Китаю. До неї входить безліч різних систем допомоги водію, в тому числі адаптивний круїз-контроль та автопарковник.

Під капотом встановлений 2,0-літровий мотор EA888 п’ятого покоління з турбіною зі змінною геометрією і потужнішою системою живлення — тиск досягає 500 бар. Двигун розвиває 272 к.с. при 400 Нм моменту, що крутить. До 100 км/год кросовер розганяється за 7,6 с. Двигун працює у зв’язці з новою коробкою DQ501 — це 7-ступінчастий «робот» з двома зчепленнями.

Габарити Volkswagen Teramont Pro 2025 складають 5158×1991×1788 мм: за технікою та розмірами Teramont Pro — головний конкурент Toyota Grand Highlader. У машині сім місць, а особливість оснащення салону — три екрани на передній панелі.

uamotors За матеріалами:

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