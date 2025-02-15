Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото) — Finance.ua

Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото) Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото)

Новий недорогий кросовер Cupra Raval 2025 від концерну Volkswagen побудували на спільних з іншими моделями компонентах. Модель готуються відправити на ринок як своєрідну альтернативу моделям SEAT.

Новий автомобіль Cupra Raval помітили на дорогах, про що свідчать фото Carscoops.

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Новинка проходить дорожні випробування перед прем’єрою. Увагу привернув незвичайний камуфляж, на який нанесли фальшиві фари у стилі Porsche.

Фото: Carscoops

Дизайн у машини вийшов ефектний, агресивний. Його поки що приховують, але відомо, що серійний варіант буде дуже схожий на концепт 2023 року. Різкі лінії формують незвичайну пластику.

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Електрокар Cupra Raval побудований на базі компактного Volkswagen ID.2, який скоро змінить VW Polo. Слідом за ним у виробництво вирушать нові Skoda Epiq та Raval з використанням однакових технічних компонентів.

Фото: Carscoops

Компактний електромобіль довжиною 4030 мм отримає модифікації з електромоторами потужністю від 222 до 435 к.с. Запас ходу — до 450 км.

У серійне виробництво машина вирушить у 2025 році. Очікується, що ціну намагатимуться утримати в діапазоні 20−30 тисяч євро.

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