Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото) — Finance.ua
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Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото)
Volkswagen готує до випуску кросовер Cupra Raval 2025 (фото)
Новий недорогий кросовер Cupra Raval 2025 від концерну Volkswagen побудували на спільних з іншими моделями компонентах. Модель готуються відправити на ринок як своєрідну альтернативу моделям SEAT.
Новий автомобіль Cupra Raval помітили на дорогах, про що свідчать фото Carscoops.
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Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Дизайн у машини вийшов ефектний, агресивний. Його поки що приховують, але відомо, що серійний варіант буде дуже схожий на концепт 2023 року. Різкі лінії формують незвичайну пластику.
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Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Компактний електромобіль довжиною 4030 мм отримає модифікації з електромоторами потужністю від 222 до 435 к.с. Запас ходу — до 450 км.
У серійне виробництво машина вирушить у 2025 році. Очікується, що ціну намагатимуться утримати в діапазоні 20−30 тисяч євро.
За матеріалами:
Обозреватель
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